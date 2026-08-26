Analiza zdravstvenog stanja: U TK najčešće respiratorne infekcije, hipertenzija i dijabetes

Prema Analizi zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatorima zdravlja za 2025. godinu, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti evidentirano je 504.381 oboljenje.

Među najčešćim oboljenjima su akutne infekcije gornjih disajnih puteva, hipertenzivna oboljenja i dijabetes.

Bolesti cirkulatornog sistema predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti stanovništva Tuzlanskog kantona, dok su maligne neoplazme najčešći razlog bolničkog liječenja.

Podaci pokazuju i smanjenje broja oboljelih od zaraznih i parazitarnih bolesti za 6,39 posto.