Analiza zdravstvenog stanja: U TK najčešće respiratorne infekcije, hipertenzija i dijabetes

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: Freepik

Prema Analizi zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatorima zdravlja za 2025. godinu, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti evidentirano je 504.381 oboljenje.

Među najčešćim oboljenjima su akutne infekcije gornjih disajnih puteva, hipertenzivna oboljenja i dijabetes.

Bolesti cirkulatornog sistema predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti stanovništva Tuzlanskog kantona, dok su maligne neoplazme najčešći razlog bolničkog liječenja.

Podaci pokazuju i smanjenje broja oboljelih od zaraznih i parazitarnih bolesti za 6,39 posto.

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