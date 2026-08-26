Umrla Dolly Parton, svijet se oprašta od country ikone

Dolly Parton, jedna od najvećih zvijezda country muzike i jedna od najprepoznatljivijih američkih kantautorica, preminula je u Nashvilleu u 80. godini. Vijest o njenoj smrti potvrdila je porodica, a objavljena je i na zvaničnoj stranici pjevačice.

Informaciju je javnosti saopćio njen nećak Bryan Seaver, koji je godinama bio i šef njenog osiguranja. Parton je preminula 25. augusta u Nashvilleu. Prema naknadnom saopćenju njenog tima, umrla je nakon kratke borbe s rakom.

Od siromaštva u Tennesseeju do svjetske slave

Dolly Rebecca Parton rođena je 19. januara 1946. godine u Tennesseeju i odrasla je kao jedno od 12 djece u siromašnoj porodici. Muzikom se počela baviti još kao djevojčica, nastupajući u crkvi, dok je pjesme počela pisati veoma rano.

Nakon završetka srednje škole preselila se u Nashville, gdje je u početku pisala pjesme za druge izvođače i nastupala u klubovima. Veliki proboj ostvarila je nakon što ju je Porter Wagoner angažovao za svoju televizijsku emisiju, što joj je otvorilo vrata prema široj publici.

Njena samostalna karijera ubrzo je krenula uzlaznom putanjom. Među pjesmama koje su obilježile njen opus izdvajaju se „Jolene“, „Coat of Many Colors“, „9 to 5“ i „I Will Always Love You“.

Pjesmu „I Will Always Love You“ napisala je kao oproštaj

Jedna od najpoznatijih pjesama Dolly Parton, „I Will Always Love You“, nastala je 1974. godine kada je odlučila napustiti emisiju Portera Wagonera i krenuti vlastitim putem.

Pjesma je već u njenoj izvedbi ostvarila veliki uspjeh, a gotovo dvije decenije kasnije dobila je potpuno novi život kada ju je Whitney Houston snimila za film „Tjelohranitelj“. Houstonina verzija postala je jedan od najvećih svjetskih muzičkih hitova.

Tokom karijere Dolly Parton prodala je više od 100 miliona ploča i dobila 11 Grammy nagrada, među brojnim drugim priznanjima. Njena karijera trajala je gotovo sedam decenija, a napisala je hiljade pjesama.

Uspješna i na filmskom platnu

Parton se nije zadržala samo na muzici. Filmsku karijeru započela je 1980. godine u filmu „9 to 5“, u kojem je glumila uz Jane Fondu i Lily Tomlin. Naslovna pjesma iz filma postala je jedan od njenih najvećih hitova.

Uslijedile su uloge u filmovima „The Best Little Whorehouse in Texas“, „Rhinestone“, „Steel Magnolias“ i drugim ostvarenjima, čime je dodatno učvrstila status jedne od najprepoznatljivijih ličnosti američke zabavne industrije.

Dollywood i milioni knjiga za djecu

Veliki dio života Dolly Parton obilježio je i humanitarni rad. Osnovala je program „Imagination Library“, kroz koji se djeci od rođenja do polaska u školu besplatno šalju knjige. Program je tokom godina prerastao granice Sjedinjenih Američkih Država i obuhvatio milione djece.

Bila je povezana i sa zabavnim parkom Dollywood u Tennesseeju, koji je postao jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija tog dijela SAD-a.

Parton je ostala profesionalno aktivna i u poznim godinama. Samo nekoliko dana prije smrti govorila je o zdravstvenim problemima i oporavku, navodeći da i dalje ima brojne planove koje želi ostvariti.

Nakon skoro šest decenija braka ostala bez supruga

Dolly Parton bila je gotovo 60 godina u braku sa Carlom Thomasom Deanom, koji je preminuo u martu 2025. godine u 82. godini. Njihov brak bio je poznat po tome što se Dean gotovo potpuno držao izvan javnosti, dok je Parton često isticala da joj je upravo on bio najveća podrška.

Nakon njegove smrti govorila je o velikom gubitku i teškoćama s kojima se suočavala, ali je nastavila raditi na novim projektima.

Dolly Parton iza sebe je ostavila muzički opus koji je obilježio generacije, ali i naslijeđe u filmu, humanitarnom radu i poslovnom svijetu. Njena zvanična stranica objavila je oproštaj pod naslovom „Remembering Dolly Parton“, uz godine njenog života, 1946–2026.