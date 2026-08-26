Tragedija u Islamabadu: U požaru u bolnici poginulo najmanje 15 novorođenčadi

Najmanje 15 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je u srijedu ujutro izbio u državnoj bolnici u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu.

Požar je izbio oko 7 sati po lokalnom vremenu na trećem spratu Pakistanskog instituta za medicinske nauke (PIMS), u dijelu bolnice u kojem se pruža zdravstvena zaštita majkama i djeci.

Prema prvim informacijama, uzrok požara bio je kvar na klimatizacijskom sistemu. Lokalni mediji navode da je došlo do eksplozije kompresora klima-uređaja u prostoriji u kojoj su bila smještena novorođenčad.

U trenutku izbijanja vatre na odjelu se nalazilo 16 novorođenčadi. Jedna beba je spašena, dok je najmanje 15 izgubilo život, objavio je Reuters pozivajući se na pakistansku televiziju Geo TV.

Vatrogasne i spasilačke ekipe brzo su stigle na mjesto nesreće i stavile požar pod kontrolu. Nakon tragedije zahvaćeni dio bolnice je ograđen, a ispred zgrade nalazio se veliki broj vozila hitne pomoći i drugih službi.

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif naredio je hitnu istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti požara, kao i eventualna odgovornost za tragediju.

Iz premijerovog ureda poručeno je da odgovorni moraju biti identificirani i da protiv njih trebaju biti poduzete najstrožije mjere.

Požar u PIMS-u jedan je od najsmrtonosnijih incidenata ove vrste u pakistanskim bolnicama posljednjih godina.

Pakistanski institut za medicinske nauke jedna je od najvećih i najvažnijih javnih zdravstvenih ustanova u Islamabadu i pruža medicinsku pomoć velikom broju stanovnika glavnog grada.

Tragedija je ponovo otvorila pitanje sigurnosti u javnim zdravstvenim ustanovama u Pakistanu, čiji se sistem već godinama suočava s nedostatkom resursa, velikim brojem pacijenata i problemima u upravljanju bolnicama.