Požar u firmi čiji je suvlasnik Džanan Musa

U krugu firme „DERUBIS“ u Vitezu jutros je izbio požar u kojem je pričinjena veća materijalna šteta, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.
Policijska stanica Vitez prijavu o požaru zaprimila je oko 3:30 sati od nepoznate osobe, nakon čega su policijski službenici izašli na mjesto događaja i potvrdili da je vatra zahvatila prostor firme u Lašvanskoj cesti.
Na intervenciju su upućeni pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vitez, koji su požar uspjeli lokalizovati u ranim jutarnjim satima.
O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva SBK u Travniku, koji je ovlastio policijske službenike Odjela kriminalističke policije PU Travnik da obave uviđaj i poduzmu druge potrebne mjere.
Uviđaj je još u toku, a više informacija o uzroku požara trebalo bi biti poznato nakon završetka policijskih aktivnosti.
Jedan od suvlasnika firme „DERUBIS“ je i reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa.