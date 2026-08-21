Požar u firmi čiji je suvlasnik Džanan Musa

U krugu firme „DERUBIS“ u Vitezu jutros je izbio požar u kojem je pričinjena veća materijalna šteta, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Policijska stanica Vitez prijavu o požaru zaprimila je oko 3:30 sati od nepoznate osobe, nakon čega su policijski službenici izašli na mjesto događaja i potvrdili da je vatra zahvatila prostor firme u Lašvanskoj cesti.

Na intervenciju su upućeni pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vitez, koji su požar uspjeli lokalizovati u ranim jutarnjim satima.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva SBK u Travniku, koji je ovlastio policijske službenike Odjela kriminalističke policije PU Travnik da obave uviđaj i poduzmu druge potrebne mjere.

Uviđaj je još u toku, a više informacija o uzroku požara trebalo bi biti poznato nakon završetka policijskih aktivnosti.

Jedan od suvlasnika firme „DERUBIS“ je i reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa.