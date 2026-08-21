Za vikend popuštaju vrućine u Bosni

Adin Jusufović
Najavljene ekstremne temperature, evo na šta treba obratiti pažnju
Foto: Ilustracija

U Bosni se tokom vikenda očekuje popuštanje vrućina i nešto osjetnije osvježenje, dok će se na zapadu i jugu Hercegovine zadržati veoma toplo vrijeme, prognozira BH Meteo.

Aktuelni toplotni val završava vrhunac danas, nakon što su temperature u pojedinim dijelovima sjeverne i sjeveroistočne Bosne dostizale ekstremne vrijednosti. U Gradačcu je jučer izmjeren 41 stepen, čime je oboren dosadašnji apsolutni temperaturni rekord za ovaj grad.

Tokom dana atmosfera će biti nestabilnija, posebno na sjeveru zemlje, dok će u ostalim krajevima preovladavati sunčano vrijeme. Očekuje se i jačanje juga, a najjači udari vjetra mogući su u Krajini i brdsko-planinskim područjima, gdje ponegdje mogu dostići olujnu jačinu.

Kasnije poslijepodne i navečer izraženiji pljuskovi i grmljavina očekuju se u dijelovima Hrvatske i Slovenije, dok bi rubni dio tih sistema mogao zahvatiti sjeverozapad, zapad i sjever Bosne. Ipak, značajnije padavine koje bi ublažile sušu za sada se ne očekuju.

Tokom subote i nedjelje u Bosni će biti nešto ugodnije nego prethodnih dana, uz većinom sunčano vrijeme i tek rijetku mogućnost kratkotrajnog pljuska. U Hercegovini će se vrućine nastaviti bez većih promjena.

Početkom naredne sedmice temperature će ponovo postepeno rasti. U utorak i srijedu mogući su lokalni pljuskovi, dok BH Meteo od četvrtka, 27. augusta, do subote, 29. augusta, najavljuje novi, kratkotrajan ali izražen toplotni val.

Temperature bi tada ponovo mogle dostizati oko 40 stepeni, uz pojačan južni vjetar. Krajem augusta očekuje se slabljenje vrućine, ali bi se iznadprosječno toplo vrijeme moglo nastaviti i početkom septembra.

pročitajte i ovo

BiH

Vremenska prognoza: Danas sunčano i veoma toplo

Vijesti

Nakon dugog perioda suše, kiša konačno stigla u Tuzlu: Osvježenje nakon...

Tuzla i TK

Promjena vremena pred vratima: Evo šta nas očekuje u TK do...

Tuzla i TK

Vremenska prognoza: Stižu nam pljuskovi i padavine

BiH

Vrijeme u BiH sutra: Sunčano i vrlo toplo, navečer stižu pljuskovi...

BiH

Danas sunčano i veoma toplo, temperature do 37 stepeni

Vijesti

Cijene nafte i dalje visoke, Brent iznad 93 dolara po barelu

Vijesti

Od 11 do 92 KM: Delić odgovorio na kritike zbog povećanja penzija

BiH

Aćimović: Evropski istražitelji provjeravaju moguće zloupotrebe grantova u BiH

BiH

Požar u firmi čiji je suvlasnik Džanan Musa

Tuzla i TK

Večeras završava program Bingo ljetnog kina u Tuzli

Učitati više