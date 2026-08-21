Za vikend popuštaju vrućine u Bosni

U Bosni se tokom vikenda očekuje popuštanje vrućina i nešto osjetnije osvježenje, dok će se na zapadu i jugu Hercegovine zadržati veoma toplo vrijeme, prognozira BH Meteo.

Aktuelni toplotni val završava vrhunac danas, nakon što su temperature u pojedinim dijelovima sjeverne i sjeveroistočne Bosne dostizale ekstremne vrijednosti. U Gradačcu je jučer izmjeren 41 stepen, čime je oboren dosadašnji apsolutni temperaturni rekord za ovaj grad.

Tokom dana atmosfera će biti nestabilnija, posebno na sjeveru zemlje, dok će u ostalim krajevima preovladavati sunčano vrijeme. Očekuje se i jačanje juga, a najjači udari vjetra mogući su u Krajini i brdsko-planinskim područjima, gdje ponegdje mogu dostići olujnu jačinu.

Kasnije poslijepodne i navečer izraženiji pljuskovi i grmljavina očekuju se u dijelovima Hrvatske i Slovenije, dok bi rubni dio tih sistema mogao zahvatiti sjeverozapad, zapad i sjever Bosne. Ipak, značajnije padavine koje bi ublažile sušu za sada se ne očekuju.

Tokom subote i nedjelje u Bosni će biti nešto ugodnije nego prethodnih dana, uz većinom sunčano vrijeme i tek rijetku mogućnost kratkotrajnog pljuska. U Hercegovini će se vrućine nastaviti bez većih promjena.

Početkom naredne sedmice temperature će ponovo postepeno rasti. U utorak i srijedu mogući su lokalni pljuskovi, dok BH Meteo od četvrtka, 27. augusta, do subote, 29. augusta, najavljuje novi, kratkotrajan ali izražen toplotni val.

Temperature bi tada ponovo mogle dostizati oko 40 stepeni, uz pojačan južni vjetar. Krajem augusta očekuje se slabljenje vrućine, ali bi se iznadprosječno toplo vrijeme moglo nastaviti i početkom septembra.