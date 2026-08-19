Vremenska prognoza: Danas sunčano i veoma toplo

Arnela Šiljković - Bojić
Vremenska prognoza: Od utorka vruće i sparno, mogući lokalni pljuskovi

Federalni hidrometeorološki zavod za danas prognozira pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u Bosni i Hercegovini. Vjetar će biti slab, uglavnom jugozapadnog i jugoistočnog smjera.

Jutarnje temperature kretat će se od 12 do 17 stepeni, dok će na jugu biti do 21 stepen. Tokom dana očekuje se porast temperature, pa će najviša dnevna biti između 29 i 34 stepena.

Stabilne vremenske prilike većini građana neće stvarati veće tegobe, ali visoke temperature mogu izazvati umor, iscrpljenost i glavobolju kod osjetljivih osoba. Preporučuje se dovoljan unos tečnosti i izbjegavanje težih fizičkih aktivnosti i dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana.

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