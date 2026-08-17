Promjena vremena pred vratima: Evo šta nas očekuje u TK do kraja augusta

Arnela Šiljković - Bojić
Pretežno oblačno vrijeme
Foto: RTV Slon/ Arhiva

Vrijeme na području Tuzlanskog kantona u narednim danima donosi promjene. Prodor hladnije zračne mase donijet će kratkotrajno osvježenje, uz jutarnje temperature od 8 do 13 stepeni.

„Pristizanje hladnije i vlagom bogate zračne mase uz pratjeći frontalni sistem usloviće nestabilnije vrijeme na području Tuzle i Tuzlanskog kantona tokom ponedjeljka i utorka“, rekao je Bakir Krajinović, meteorolog FHMZ.

Nakon nestabilnog početka sedmice i prolaznog osvježenja, od sredine sedmice očekuje se stabilizacija i novi porast temperatura. Ipak, novo pogoršanje vremena moguće je tokom predstojećeg vikenda, posebno u subotu.

„Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme, preovladavat će sunčano vrijeme uz povremeno umjerenu oblačnost, dok će vjerovatnoća za padavine biti vrlo mala. Nova promjena vremena izgledna je tokom vikenda, posebno u subotu, kada se ponovno očekuju padavine i nestabilnije vremenske prilike“.

Ipak promjena vremena neće dugo potrajati, do kraja augusta će ipak biti više sunčanijih dana, s tim što će posljednjih dana biti nešto niže temperature.

„Od 26. augusta do kraja mjeseca očekuje se postepen pad temperatura zraka. Jutra će ponovo biti svježija, sa temperaturama od 7 do 11, dok će maksimalne dnevne temperature dostizati 28 stepeni Celzijusa“, kazao je Krajinović.

Nakon promjenjivih dana, vrijeme bi trebalo biti povoljnije za većinu aktivnosti na otvorenom, uz uobičajene dnevne oscilacije karakteristične za završetak augusta.

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