Univerzitet u Tuzli sutra otvara drugi upisni rok

Univerzitet u Tuzli od utorka, 18. augusta, otvara drugi upisni rok za prijem studenata u prvu godinu prvog te integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2026/2027. godini.

Drugi upisni rok odnosi se na fakultete i studijske programe na kojima nakon prvog roka nisu popunjena sva raspoloživa mjesta. Kandidati će moći konkurisati za mjesta koja se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona, kao i za samofinansirajući i vanredni studij.

Prijave za fakultete Univerziteta u Tuzli moguće je podnijeti od 18. do 28. augusta.

Prijemni ispiti na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Fakultetu elektrotehnike, Medicinskom fakultetu te Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu, za studijski program Građevinarstvo, bit će održani 31. augusta u 10 sati.

Privremene rang-liste kandidata bit će objavljene 1. septembra, dok je objava konačnih rang-lista predviđena za 7. septembar. Upis kandidata koji budu primljeni trajat će od 8. do 11. septembra.

Za Akademiju dramskih umjetnosti također će se prijave primati od 18. do 28. augusta, ali će prijemni ispit biti organizovan u tri dijela.

Prvi, kvalifikacioni dio ispita zakazan je za 31. august u 10 sati. Rad s kandidatima koji prođu u uži izbor bit će nastavljen 1. septembra u 10 sati, prema rasporedu koji će biti objavljen nakon završetka prvog dijela ispita.

Završni, eliminacioni dio prijemnog ispita održat će se 2. septembra u 10 sati, a istog dana bit će objavljena i privremena rang-lista. Konačni rezultati bit će poznati 7. septembra, dok će upis primljenih kandidata trajati od 8. do 11. septembra.

Detaljne informacije o uslovima prijave, potrebnoj dokumentaciji i raspoloživim studijskim programima dostupne su na zvaničnoj web stranici Univerziteta u Tuzli, u rubrici Aktuelnosti – Konkursi.