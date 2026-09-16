Univerzitet u Tuzli raspisao konkurs za doktorske studije: Evo ko se može prijaviti i do kada

Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za upis studenata na treći ciklus studija na fakultetima Univerziteta u akademskoj 2026/27. godini.

Prema konkursu, upis će biti omogućen studentima koji se sami finansiraju, a broj mjesta određen je za svaki studijski program posebno.

Pravo prijave imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i osobe bez državljanstva koji su na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi završili odgovarajući drugi ciklus, odnosno postdiplomski studij, sa najmanje 300 ECTS bodova, uz ispunjavanje uslova predviđenih konkretnim studijskim programom.

Za oblasti biomedicinskih i farmaceutskih nauka mogu se prijaviti i kandidati koji su završili odgovarajući integrisani studij prvog i drugog ciklusa, odnosno odgovarajući postdiplomski studij, također sa najmanje 300 ECTS bodova.

Kandidati koji su obrazovanje završili u inostranstvu mogu se prijaviti i prije okončanja postupka priznavanja diplome. U tom slučaju uz prijavu moraju dostaviti potvrdu Univerziteta u Tuzli da su podnijeli zahtjev za akademsko priznavanje inostrane diplome radi nastavka obrazovanja.

Prijave do 10. oktobra

Prijave na konkurs mogu se podnijeti od 20. augusta do 10. oktobra 2026. godine.

Privremena rang-lista bit će objavljena 12. oktobra, dok je objava konačne rang-liste planirana za 16. oktobar.

Upis primljenih kandidata obavljat će se od 19. do 23. oktobra 2026. godine.

U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata od broja dostupnih mjesta, rangiranje će se vršiti na osnovu uspjeha ostvarenog tokom prethodnog ciklusa studija, kao i drugih kriterija ukoliko su oni propisani odgovarajućim studijskim programom.

Koja dokumentacija je potrebna?

Uz prijavu kandidati, između ostalog, trebaju dostaviti diplomu ili uvjerenje o završenom prethodnom ciklusu studija, odnosno odgovarajuću diplomu postdiplomskog studija, kao i dodatak diplomi za kandidate koji su studij završili po bolonjskom sistemu.

Kandidati koji su studij završili po predbolonjskom sistemu, u zavisnosti od prethodnog obrazovanja, prilažu i uvjerenja o trajanju studija i ostvarenom uspjehu.

Obavezni su i izvod iz matične knjige rođenih te uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od šest mjeseci.

Pored navedene dokumentacije, kandidati mogu biti obavezni dostaviti i druge dokumente kojima dokazuju ispunjavanje posebnih uslova utvrđenih studijskim programom.

Prijava se podnosi putem studentske službe odgovarajućeg fakulteta ili preporučenom poštom, uz naznaku „Prijava na Konkurs za upis na treći ciklus studija“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Primljeni kandidati prilikom upisa trebaju dostaviti upisni materijal, ljekarsko uvjerenje, dokaz o uplati školarine za prvi semestar, a kandidati koji su diplomu stekli u inostranstvu i konačno rješenje o akademskom priznavanju diplome.

Visina školarine utvrđena je odlukama Univerziteta u Tuzli i Vlade Tuzlanskog kantona. Kandidati koji su prethodno stekli naučni stepen magistra po predbolonjskom sistemu mogu ostvariti pravo na umanjeni iznos školarine, u skladu s propisanim pravilima Univerziteta.

Detaljne informacije o studijskim programima, broju dostupnih mjesta, posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na web stranici Univerziteta u Tuzli i u studentskim službama fakulteta.