Nastavljena istraga u predmetu „Donja Jablanica“: FUP oduzima dokumentaciju u četiri kantona

Istraga u predmetu „Donja Jablanica“ se nastavlja, a policijski službenici Federalne uprave policije provode nove aktivnosti na prikupljanju dokaza i utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja.

Aktivnosti se provode po naredbama Posebnog odjela za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH, a pod nadzorom federalnog tužioca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH.

Kako je saopćeno, u okviru istrage privremeno se oduzimaju predmeti i dokumentacija iz sjedišta pravnih osoba na području četiri kantona – Hercegovačko-neretvanskog, Tuzlanskog, Zapadnohercegovačkog i Srednjobosanskog.

Istovremeno, pripadnici FUP-a obavljaju i saslušanja svjedoka u službenim prostorijama nadležnih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Riječ je o nastavku aktivnosti koje Federalno tužilaštvo i FUP provode s ciljem prikupljanja dokaza i provjere činjenica i okolnosti važnih za istragu u predmetu „Donja Jablanica“.

U okviru iste istrage, istražitelji FUP-a su 9. septembra obavili uviđaj na lokalitetu kamenoloma „Šupljika“.

Uviđaj je proveden po nalogu i pod rukovodstvom postupajućeg federalnog tužioca, dok su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona osiguravali mjesto uviđaja.

Cilj aktivnosti bio je prikupljanje dodatnih dokaza koji bi mogli biti značajni za dalji tok istrage.

Iz Federalnog tužilaštva i FUP-a zasad nisu saopćeni detalji o sadržaju oduzete dokumentacije niti o iskazima saslušanih svjedoka.