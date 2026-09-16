Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora za ratne zločine

Bivši predsjednik Kosova i nekadašnji komandant Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Hašim Tači osuđen je na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih tokom rata na Kosovu 1998. i 1999. godine.

Presudu je danas, 16. septembra, izreklo Specijalizovano vijeće Kosova u Hagu, koje je Tačija proglasilo krivim po četiri tačke optužnice – za ubistvo, mučenje, okrutno postupanje i proizvoljno lišavanje slobode.

Sud je utvrdio Tačijevu krivičnu odgovornost za zločine nad osobama koje su smatrane protivnicima ili saradnicima protivničkih strana, uključujući političke protivnike OVK i pripadnike manjinskih zajednica.

Prema navodima iz presude, Tači je proglašen odgovornim za ubistvo 96 osoba, nezakonito zatočenje 385 ljudi, mučenje 303 osobe te okrutno postupanje prema približno 50 osoba.

Tači je tokom procesa negirao optužbe. Tokom današnjeg izricanja presude ostao je šutljiv.

Uz Tačija, u istom predmetu optuženi su i bivši visoki pripadnici OVK Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići. Postupak protiv njih također je vođen pred Specijalizovanim vijećima Kosova u Hagu.

Tači je nakon završetka rata bio jedan od najvažnijih političkih aktera na Kosovu. Bio je premijer, a potom i predsjednik Kosova. Sa funkcije predsjednika povukao se 2020. godine nakon što je potvrđena optužnica protiv njega, nakon čega je prebačen u Hag radi suđenja.

Specijalizovana vijeća Kosova prvostepenu presudu u ovom predmetu zakazala su za 16. septembar 2026. godine.

Današnja presuda predstavlja prvostepenu odluku i protiv nje postoji mogućnost žalbe.