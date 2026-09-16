Prosječna bruto plaća u BiH porasla na 2.750 KM, evo gdje je najveća

Prosječna bruto plaća zaposlenih u Bosni i Hercegovini u julu 2026. godine iznosila je 2.750 KM, što je za 2,6 posto više u odnosu na juni, kada je iznosila 2.681 KM.

U poređenju s julom prošle godine, prosječna bruto primanja veća su za 8,3 posto, dok je u odnosu na prosjek iz 2025. godine zabilježen nominalni rast od 10,5 posto.

Najviša bruto primanja u julu zabilježena su u djelatnosti javne uprave i odbrane te obaveznog socijalnog osiguranja, gdje je prosječna bruto plaća iznosila 3.816 KM.

Slijede sektor informacija i komunikacija sa 3.774 KM, proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sa 3.758 KM te djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite sa prosječnom bruto plaćom od 3.736 KM.

U finansijskim djelatnostima i osiguranju bruto plaća iznosila je 3.689 KM, dok je u stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima iznosila 3.196 KM.

Najniža prosječna bruto primanja zabilježena su u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, gdje su zaposleni u prosjeku imali bruto plaću od 1.779 KM.

U građevinarstvu je prosječna bruto plaća iznosila 2.081 KM, u trgovini 2.155 KM, a u prerađivačkoj industriji 2.165 KM.

Zaposleni u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu imali su prosječnu bruto plaću od 2.432 KM, dok je u prijevozu i skladištenju ona iznosila 2.476 KM. U obrazovanju je prosjek dostigao 2.644 KM, a u ostalim uslužnim djelatnostima 2.720 KM.

Najizraženiji mjesečni rast zabilježen je u javnoj upravi i odbrani, gdje je prosječna bruto plaća u odnosu na juni povećana za 9,7 posto. Rast od 5,8 posto zabilježen je u stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima, dok je u poljoprivredi iznosio 4,3 posto.

S druge strane, u finansijskim djelatnostima i osiguranju prosječna bruto plaća smanjena je sa 4.201 KM u junu na 3.689 KM u julu, odnosno za 12,2 posto.

Podaci također pokazuju da je realni rast ukupne prosječne bruto plaće u julu u odnosu na juni iznosio 2,8 posto, dok je u odnosu na isti mjesec prošle godine realno povećanje iznosilo 4,7 posto.