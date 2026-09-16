Danas protest ispred Tužilaštva TK zbog pritvora maloljetnice iz Gornje Tuzle

Ispred Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona danas će biti održan mirni protest zbog određivanja jednomjesečnog pritvora 15-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj da je u Osnovnoj školi „Gornja Tuzla“ nožem povrijedila dvije učenice.

Protest je najavljen za 11 sati, a organizatori navode da žele ukazati na pitanje postupanja prema maloljetnicima u krivičnom postupku, posebno u slučaju djevojčice kojoj je određen pritvor.

Incident se dogodio 4. septembra u prostorijama Osnovne škole „Gornja Tuzla“. Prema dosadašnjim informacijama, dvije 14-godišnje djevojčice tom prilikom su povrijeđene, nakon čega je osumnjičena maloljetnica uhapšena.

Općinski sud u Tuzli odredio joj je jednomjesečni pritvor. Iz Suda je ranije saopćeno da su u konkretnom slučaju ispunjeni opći i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnoj osobi.

U međuvremenu, Kantonalno tužilaštvo TK saopćilo je da, zajedno s istražiteljima Uprave policije MUP-a TK, provjerava i navode o mogućem ranijem vršnjačkom nasilju, odnosno okolnostima koje su prethodile događaju u školi. U okviru istrage formiran je i poseban predmet.

Tužilaštvo je ranije navelo da se prema maloljetnici postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Današnji skup bit će održan ispred Kantonalnog tužilaštva TK u Tuzli, na adresi Maršala Tita 137.