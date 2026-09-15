Tužilaštvo TK provjerava navode o vršnjačkom nasilju prije događaja u OŠ „Gornja Tuzla“

Vršnjačko nasilje u OŠ „Gornja Tuzla“ predmet je posebnih provjera Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i istražitelja Uprave policije MUP-a TK, nakon događaja od 4. septembra u kojem su povrijeđene dvije učenice.

Iz Tužilaštva TK saopćeno je da se intenzivno provjeravaju informacije prema kojima je petnaestogodišnja djevojčica, protiv koje je otvoren pripremni postupak, ranije bila izložena vršnjačkom nasilju u školi.

Provjere se vode u odvojenom predmetu, kroz saslušanje osoba koje imaju relevantna saznanja, pribavljanje dokumentacije i drugih podataka koji mogu pomoći u utvrđivanju okolnosti koje su prethodile događaju.

Provjerava se da li je bilo propusta odgovornih osoba

Iz Tužilaštva navode da će u posebnom predmetu biti utvrđeno da li u činjenju ili nečinjenju odgovornih osoba postoje elementi krivičnog djela.

Tužilačka odluka bit će donesena nakon što budu prikupljeni svi potrebni dokazi.

Istovremeno, Tužilaštvo TK, istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK i Policijske uprave Tuzla nastavljaju istražne radnje u vezi sa samim događajem od 4. septembra.

Sudija za maloljetnike Općinskog suda Tuzla ranije je prihvatio prijedlog postupajućeg tužioca i petnaestogodišnjakinji odredio jednomjesečni pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda, na štetu dvije učenice OŠ „Gornja Tuzla“.

Prema maloljetnici je otvoren pripremni postupak.

Posebna pravila postupanja prema maloljetnicima

Iz Kantonalnog tužilaštva naglašavaju da se u cijelom predmetu postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH.

Zakon propisuje posebna pravila koja uzimaju u obzir dob i ličnost maloljetnika, najbolji interes djeteta i potrebu zaštite njihovih prava, uz uključivanje stručnjaka poput psihologa, pedagoga i socijalnih radnika.

Pritvor za maloljetnike, kako navode iz Tužilaštva, predstavlja krajnju mjeru i može se odrediti samo kada su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi.

Kada je riječ o smještaju i nadzoru nad pritvorom maloljetnika, odgovornost je podijeljena između više institucija. Zakonitost postupanja nadzire nadležni sud i sudija za maloljetnike, nadzor nad radom kazneno-popravnih zavoda vrši Federalno ministarstvo pravde, dok određenu ulogu imaju i Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH i centri za socijalni rad.

Iz Tužilaštva TK poručuju da će nastaviti utvrđivati sve činjenice i okolnosti povezane s događajem, uz zaštitu prava i interesa svih maloljetnih osoba uključenih u postupak.