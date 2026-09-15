Počinju radovi na održavanju dječijih i sportskih igrališta u Tuzli

Ali Huremović
Počinju radovi na održavanju dječijih i sportskih igrališta u Tuzli

Dječija i sportska igrališta u Tuzli bit će obuhvaćena radovima redovnog održavanja koji počinju na više lokacija na području grada.

Radove će izvoditi Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla, u okviru ugovora o redovnom održavanju postojećih igrališta.

Planirani su radovi na održavanju sprava i druge opreme koja se nalazi na dječijim i sportskim igralištima.

Dječija i sportska igrališta u Tuzli bit će uređivana na više lokacija

Iz nadležne gradske službe pozvali su građane na strpljenje tokom izvođenja radova, kao i na poštivanje upozorenja izvođača.

Posebno je naglašeno da je potrebno voditi računa o sigurnosti djece i omogućiti nesmetano izvođenje radova na lokacijama na kojima se bude vršilo održavanje.

Građani i korisnici igrališta bit će o pojedinačnim radovima na mikrolokacijama blagovremeno obavještavani putem uposlenika mjesnih zajednica Grada Tuzla.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica zahvalili su građanima na strpljenju i podršci tokom realizacije radova.

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