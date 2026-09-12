Tuzli odobreno 1,7 miliona KM za unapređenje sportske infrastrukture

RTV SLON
Foto: Grad Tuzla

Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo je ukupno 1,7 miliona KM za realizaciju tri projekta na području Tuzle, koji će biti usmjereni na unapređenje sportske i rekreativne infrastrukture.

Najveći dio sredstava, 1,2 miliona KM, bit će uložen u unapređenje dvosmjerne biciklističko-pješačke staze uz Južnu magistralnu cestu M-4. Staza se proteže od džamije „Kralja Abdullaha“ u Ši Selu do TC „Belamionix“ u Miladijama.

Za sanaciju multifunkcionalnih terena u Tuzli izdvojeno je 400.000 KM, dok je za uređenje i modernizaciju street workout parkova na području grada osigurano dodatnih 100.000 KM.

Ugovor o dodjeli sredstava u prostorijama Federalnog ministarstva kulture i sporta potpisao je pomoćnik gradonačelnika Tuzle za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Miralem Mulać.

Realizacijom projekata Tuzla bi trebala dobiti kvalitetnije i savremenije prostore namijenjene sportu, rekreaciji i aktivnom provođenju slobodnog vremena na otvorenom.

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