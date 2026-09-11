Grad Tuzla razmatra nova razvojna partnerstva i projekte koji bi trebali doprinijeti energetskoj efikasnosti, boljem upravljanju otpadom i vodama te unapređenju urbane mobilnosti.

Tim povodom u Gradskoj upravi Tuzle održan je sastanak gradonačelnika Zijada Lugavića i njegovih saradnika sa predstavnikom za održivi razvoj pri Regionalnom ekonomskom odjelu za Zapadni Balkan Fabriceom Payom i francuskim ekspertnim timom.

Tokom sastanka razgovarano je o najvažnijim razvojnim prioritetima grada, mogućnostima unapređenja postojećih sistema, ali i pripremi novih projekata koji bi Tuzlu učinili energetski efikasnijom i održivijom.

Poseban fokus stavljen je na upravljanje otpadom i vodnim resursima, energetsku efikasnost te održivu urbanu mobilnost. Razmatrani su i mogući modeli tehničke podrške i finansiranja budućih projekata.

Francuski stručnjaci predstavili su početne smjernice i preporuke koje bi mogle poslužiti kao osnova za pripremu konkretnih projektnih prijedloga i naredne korake u saradnji.

Iz Grada Tuzle navode da će nastaviti razvijati partnerstva i projekte usmjerene na racionalnije korištenje resursa, zaštitu okoliša i unapređenje kvaliteta života građana.