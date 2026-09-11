RK Sloboda večeras protiv BSK-a u Mejdanu

Rukometaši Slobode večeras će odigrati posljednju pripremnu utakmicu pred početak nove sezone, a protivnik u tuzlanskom Mejdanu bit će banjalučki BSK.

Ekipa koju s klupe predvodi Emir Suhonjić do sada je odigrala četiri kontrolna susreta. Nakon poraza od Gradačca, šabačke Metaloplastike i Gračanice, Tuzlaci su proteklog vikenda u Žepču upisali prvu pobjedu u pripremnom periodu, slavivši rezultatom 33:32.

Trijumf u Žepču mogao bi biti dobar nagovještaj podizanja forme pred početak takmičarskih obaveza.

Večerašnji duel protiv BSK-a poslužit će Slobodi kao posljednja provjera uoči starta Prve federalne lige – Sjever, koji je zakazan za 19. septembar.

U prvom kolu Tuzlake očekuje gostovanje u Zenici, gdje će odmjeriti snage sa ekipom Čelika.

Utakmica između Slobode i BSK-a igra se večeras u maloj sali Mejdana, s početkom u 19 sati.