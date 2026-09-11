RK Sloboda večeras protiv BSK-a u Mejdanu

Nedžida Sprečaković
RK Sloboda poražena je od RK Konjuha rezultatom 19:29 u utakmici 18. kola Premijer lige BiH za rukometaše odigranoj u Tuzli.

Rukometaši Slobode večeras će odigrati posljednju pripremnu utakmicu pred početak nove sezone, a protivnik u tuzlanskom Mejdanu bit će banjalučki BSK.

Ekipa koju s klupe predvodi Emir Suhonjić do sada je odigrala četiri kontrolna susreta. Nakon poraza od Gradačca, šabačke Metaloplastike i Gračanice, Tuzlaci su proteklog vikenda u Žepču upisali prvu pobjedu u pripremnom periodu, slavivši rezultatom 33:32.

Trijumf u Žepču mogao bi biti dobar nagovještaj podizanja forme pred početak takmičarskih obaveza.

Večerašnji duel protiv BSK-a poslužit će Slobodi kao posljednja provjera uoči starta Prve federalne lige – Sjever, koji je zakazan za 19. septembar.

U prvom kolu Tuzlake očekuje gostovanje u Zenici, gdje će odmjeriti snage sa ekipom Čelika.

Utakmica između Slobode i BSK-a igra se večeras u maloj sali Mejdana, s početkom u 19 sati.

pročitajte i ovo

Vijesti

Sloboda poražena od Gračanice u prijateljskoj utakmici u Mejdanu

Vijesti

Dževad Jahić ponovo u crveno-crnom: Nova uloga u RK Sloboda

Sport

Adnan Šljivić potpisao prvi ugovor sa RK Sloboda

Sport

Nova dva rukometaša iz omladinskog pogona potpisala za Slobodu

Vijesti

Juniori RK Sloboda potpisali prve profesionalne ugovore

Sport

Sloboda poražena u Doboju, revanš u srijedu u Mejdanu

Vijesti

VIK Tuzla: Dio naselja Slatina bez vode

Tuzla i TK

Majke Srebrenice: Bol ne prestaje, a veličanje zločinaca ponovo otvara rane

Vijesti

Panonika završava ljetnu sezonu, najavili slobodan ulaz

Vijesti

Dom penzionera: Podignuta optužnica protiv sedam osoba

Vijesti

Večeras počinje 7. kolo Premijer lige BiH: Čelik i Radnik traže izlaz iz rezultatske krize

Učitati više