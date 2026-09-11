VIK Tuzla: Dio naselja Slatina bez vode

Zbog kvara na cjevovodu u Ulici Albina Herljevića u Tuzli u toku su radovi na sanaciji, zbog čega je moguća kratkotrajna obustava vodosnabdijevanja.

Prema posljednjim informacijama, ekipe su na terenu i rade na otklanjanju kvara.

Istovremeno, vodosnabdijevanje je uredno u naselju Vasići, Gornjim Čaklovićima i Ulici Zlatnih ljiljana.

Ovi dijelovi Tuzle jutros su bili bez vode zbog kvara na cjevovodu, ali je problem u međuvremenu saniran i vodosnabdijevanje normalizovano.

Iz nadležnog preduzeća navode da ostala naselja na području Grada Tuzla imaju uredno vodosnabdijevanje.