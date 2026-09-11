Futsal Promo Kup 2026 danas počinje u Doboj Istoku

Futsal Promo Kup 2026 bit će održan danas i sutra u Sportskoj dvorani Brijesnica Velika, a turnir u organizaciji FC Lilium Doboj Istok okupit će četiri futsal ekipe iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i regiona.

Prvog dana turnira na programu su dvije polufinalne utakmice. Od 19 sati sastaju se MNK Osijek Kandit i KMF Brod, dok će od 21 sat domaći FC Lilium Doboj Istok odmjeriti snage sa FK Željezničar. U okviru večerašnjeg programa predviđeno je i svečano otvaranje turnira.

Futsal Promo Kup 2026 nastavlja se u subotu, 12. septembra, kada će poražene ekipe iz polufinala od 18 sati igrati utakmicu za treće mjesto. Finalni susret i odluka o pobjedniku turnira zakazani su za 20 sati.

Turnir će tako ljubiteljima futsala tokom dva dana ponuditi četiri utakmice, a domaćin FC Lilium Doboj Istok na svom će terenu pokušati izboriti plasman u finale.

Ulaz u Sportsku dvoranu Brijesnica Velika iznosi 5 KM.