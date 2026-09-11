Akcija speleospašavanja provedena je jučer u špilji Provalija kod Nevesinja, nakon što je italijanska speleologinja povrijeđena prilikom pada s visine od oko pet metara.

Savez gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini, GSSuBiH, jutros je u 8:30 sati zaprimio poziv Evropske asocijacije službi speleospašavanja, ECRA, s informacijom da se u špilji nalazi povrijeđena speleologinja koja zbog povrede lijeve noge nije mogla samostalno nastaviti kretanje.

Nakon nezgode pomoć su joj prvi pružili italijanski speleospašavatelji iz Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, CNSAS, koji su zajedno sa drugim speleolozima učestvovali u istraživanju Provalije. Riječ je o jednoj od većih istraženih špilja u Bosni i Hercegovini, sa više od 4.100 metara evidentirane dužine.

Povrijeđena speleologinja nalazila se na lokaciji udaljenoj oko sat i po kretanja od ulaza u špilju.

Nakon što je tim GSSuBiH ušao u špilju i stigao do povrijeđene žene, uz pomoć italijanskih kolega organizovan je njen transport kroz zahtjevan speleološki objekt. Akcija speleospašavanja završena je izlaskom povrijeđene iz špilje, a u 16 sati predata je ekipi Hitne medicinske pomoći na daljnje zbrinjavanje.

U akciji je učestvovalo 30 spašavatelja GSSuBiH iz stanica GSS HBŽ, HGSS Posušje, HGSS Čitluk, HGSS Čapljina, GSS Ljubuški, GSS Široki Brijeg, GSS Grude i HGSS Mostar. Spašavatelji iz GSS Žepče i GSS Srebrenik bili su u pripravnosti.

Iz GSSuBiH zahvalili su lokalnim speleolozima iz Nevesinja, Policijskoj stanici Nevesinje i Hitnoj medicinskoj pomoći Doma zdravlja Nevesinje na saradnji tokom akcije.

Naveli su i da je ova intervencija pokazala značaj ulaganja u razvoj vlastitih kapaciteta za speleospašavanje, ističući da je GSSuBiH trenutno jedina služba u Bosni i Hercegovini koja raspolaže operativnim resursima potrebnim za provođenje ovakvih akcija.