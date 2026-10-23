Zabranjeno pušenje održalo još jedan koncert u Tuzli

Zabranjeno pušenje održalo je večeras u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona još jedan koncert u okviru akustičnog projekta „Neuštekani“, nakon što je njihov aprilski nastup u Tuzli izazvao veliki interes publike.

Bend se ponovo predstavio u nešto drugačijem izdanju, kroz akustične aranžmane poznatih pjesama i koncept koji, osim muzike, uključuje priče i anegdote vezane za dugogodišnju karijeru grupe.

Projekat „Neuštekani“ nastao je povodom obilježavanja 40 godina od objavljivanja kultnog albuma „Das Ist Walter“, a zamišljen je kao prilika da publika čuje drugačije verzije pjesama koje su obilježile rad Zabranjenog pušenja.

Posebnost ovog koncertnog formata jeste i izvođenje kompozicija koje su godinama bile izvan redovnog repertoara benda. Među njima su „Pismo Elvisu“, „Laku noć, stari“, „Arizona dream“, „Nema više“ i „Kad dernek utihne“, dok su novi aranžmani pripremljeni i za poznate hitove poput „Fikreta“, „Lijepa Alma“ i „Djevojčica kojoj miriše koža“.

Prvi koncert „Neuštekani“ u Tuzli, održan u aprilu ove godine, trajao je više od tri sata i bio je rasprodan. Veliki interes za ovaj format bio je razlog za organizovanje još jednog nastupa u Bosanskom kulturnom centru.

Večerašnji koncert dio je regionalnih nastupa kojima Zabranjeno pušenje predstavlja akustičnu verziju svog repertoara.