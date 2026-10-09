Zabranjeno pušenje se vraća u Tuzlu: „Neuštekani“ 23.10. ponovo u BKC-u

Nakon rasprodanog aprilskog koncerta i velikog interesa publike, Zabranjeno pušenje 23. oktobra ponovo stiže u Tuzlu u akustičnom izdanju „Neuštekani“. Drugi koncert bit će ponovo biti održan u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, a publici donosi priliku da dobro poznate pjesme čuje u intimnijim, unplugged aranžmanima.

Prvi nastup u Tuzli pokazao je koliko je ovaj format blizak publici: više od tri sata pjesme, priče i neposrednog druženja s bendom pretvorili su koncert u večer za pamćenje. Novi susret u BKC-u bit će prilika da se ponovo doživi posebna atmosfera projekta „Neuštekani“ — ili da je publika koja je propustila prvi koncert otkrije izbliza.

Projekat je nastao povodom obilježavanja 40 godina od izlaska kultnog albuma „Das Ist Walter“. U akustičnom ruhu Zabranjeno pušenje izvodi pjesme koje su obilježile generacije, ali i kompozicije koje su rijetko ili nikada izvođene uživo. Kako je ranije istakao Sejo Sexon, ideja je bila „ispraviti nepravdu“ i publici predstaviti numere koje su dugo ostajale izvan koncertnog repertoara.

Tuzlanska publika moći će čuti pjesme poput „Pismo Elvisu“, „Laku noć, stari“, „Arizona dream“, „Nema više“ i „Kad dernek utihne“, kao i nove verzije hitova „Djevojčica kojoj miriše koža“, „Fikreta“ i „Lijepa Alma“.

Nakon nastupa u nizu gradova regije i rasprodanog aprilskog koncerta u Tuzli, „Neuštekani“ se vraćaju pred tuzlansku publiku na još jednu večer muzike, anegdota i bezvremenskih pjesama.

Koncert će biti održan u petak, 23. oktobra 2026. godine, u BKC-u Tuzla.

Ulaznice (kojih je ostalo manje od 50 komada, zato požurite) su dostupne po cijeni od 40 i 50 KM putem Entrio.ba, kao i u CD Shopu Mido, EXC mjenjačnici u Mercator centru te IQ Mobile poslovnicama u Tuzli.