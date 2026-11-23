Projekt „Naši koraci kroz Tuzlu“ završen je posjetom korisnika Centra „Koraci nade“ Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić“ u Tuzli. Tokom posjete korisnici su imali priliku upoznati se s radom ove kulturne ustanove, njenim sadržajima i bogatim knjižnim fondom.

Zaposlenici Biblioteke upriličili su obilazak tokom kojeg su gostima predstavili različite odjele, način rada i mogućnosti koje ova ustanova pruža građanima.

Za korisnike Centra „Koraci nade“ posjeta je predstavljala priliku za stjecanje novih iskustava, upoznavanje kulturnih sadržaja i aktivnije uključivanje u društveni život lokalne zajednice.

Projekt „Naši koraci kroz Tuzlu“ podržao Grad Tuzla

Iz Centra „Koraci nade“ ističu da ovakve aktivnosti doprinose stvaranju osjećaja pripadnosti zajednici i omogućavaju korisnicima da bolje upoznaju ustanove i sadržaje svog grada.

Posebno su zahvalili zaposlenicima Biblioteke „Derviš Sušić“ na srdačnom prijemu, izdvojenom vremenu i spremnosti da predstave svoj svakodnevni rad.

Izrazili su i zadovoljstvo mogućnošću buduće saradnje, koja bi korisnicima Centra omogućila nova druženja, edukativne sadržaje i zajedničke aktivnosti.

Posjeta Biblioteci bila je završna aktivnost projekta „Naši koraci kroz Tuzlu“, koji je realizovan uz podršku Grada Tuzle, s ciljem upoznavanja korisnika s različitim sadržajima i ustanovama u lokalnoj zajednici.