Sudovi u BiH riješili su ukupno 135.043 predmeta iz planova rješavanja najstarijih predmeta u periodu od 1. januara do 30. septembra 2026. godine. Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), ostvareno je 79 posto planirane realizacije, čime je zadržan nivo rezultata iz prošle godine.

Najveći stepen realizacije zabilježen je na vrhovnim sudovima i Apelacionom sudu Brčko distrikta BiH, gdje je izvršeno 94 posto planiranih aktivnosti.

Drugostepeni sudovi ostvarili su realizaciju od 88 posto, dok su prvostepeni sudovi dostigli 78 posto planiranog učinka.

Podaci pokazuju i da je realizacija planova za predmete pokrenute tokom 2025. godine i kasnije iznosila 81 posto, dok je u kategorijama najstarijih predmeta ostvareno 74 posto.

Sudovi u BiH trebaju ubrzati rješavanje najstarijih predmeta

Iz VSTV-a BiH navode da su ostvareni rezultati zadovoljavajući, ali da rješavanje predmeta koji se najduže nalaze u sudovima i dalje predstavlja jedan od prioriteta pravosuđa.

Poseban naglasak stavljen je na potrebu ubrzavanja sudskih postupaka kako bi se građanima omogućilo ostvarivanje prava u razumnom roku.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH pozvalo je sve sudove da intenziviraju aktivnosti na rješavanju zaostalih predmeta i preduzmu dodatne mjere za poboljšanje efikasnosti rada.

Iako su sudovi u BiH tokom prvih devet mjeseci ove godine riješili više od 135.000 predmeta obuhvaćenih planovima, podaci pokazuju da je realizacija najstarijih kategorija i dalje niža od ukupnog prosjeka.

Detaljan pregled rezultata po pojedinačnim sudovima, kao i starosna struktura riješenih predmeta, dostupni su u izvještaju VSTV-a BiH.