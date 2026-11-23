Rudari Breze i dalje su u radničkom neposluhu zbog neisplaćene oktobarske plaće, a za četvrtak, 26. novembra, najavili su protest pred zgradom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Proizvodnja u Rudniku mrkog uglja Breza obustavljena je u četvrtak, 19. novembra, tokom druge smjene i još nije obnovljena.

Ovu informaciju za Fenu je potvrdio predsjednik Sindikata RMU Breza Jasmin Telalović, navodeći da rudari čekaju konkretne korake nadležnih institucija kako bi se riješio problem isplate plaća.

Prema njegovim riječima, termin sastanka u Vladi Federacije BiH još nije poznat, ali Sindikat ima informaciju da je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić pozvao predstavnike Elektroprivrede BiH na razgovor.

Rudari Breze u četvrtak izlaze pred Vladu FBiH

Sindikat je donio odluku o organizovanju protesta koji će, u skladu sa zakonskim procedurama, biti održan u četvrtak, 26. novembra, s početkom u 12 sati ispred zgrade Vlade FBiH u Sarajevu.

Telalović je potvrdio da radnici ostaju u neposluhu, dok je u rudniku organizovan i sastanak Upravnog odbora Sindikata na kojem se razmatraju daljnji koraci.

Problemi s isplatom plaća bili su razlog obustave proizvodnje i prošle sedmice. Sindikalni predstavnici ranije su naveli da je rudnik, uprkos poteškoćama u proizvodnji, isporučio 20.000 tona uglja, odnosno 2.000 tona više od dogovorenog plana.

Rudari Breze očekuju uključivanje Vlade FBiH i Elektroprivrede BiH u rješavanje problema, dok proizvodnja ostaje obustavljena.