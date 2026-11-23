Stručni skup u Tuzli, posvećen povezivanju akademske zajednice i unapređenju vidljivosti naučnoistraživačkog rada, bit će održan danas s početkom u 11 sati u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić“.

Skup organizuje JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla u saradnji s Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine, a program će trajati do 13 sati.

Cilj događaja je predstaviti mogućnosti bolje dostupnosti naučnih istraživanja, povezivanja istraživača i povećanja vidljivosti naučnih publikacija.

Stručni skup u Tuzli donosi predstavljanje sistema E-CRIS.bh

Tokom skupa bit će predstavljen informacioni sistem o istraživačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini E-CRIS.bh, koji omogućava evidentiranje i predstavljanje podataka o istraživačima, istraživačkim organizacijama i projektima.

Posebna pažnja bit će posvećena kriterijima i postupcima indeksiranja naučnih časopisa u relevantne međunarodne baze podataka, što je značajno za dostupnost i prepoznatljivost naučnih radova.

U okviru programa planirano je i predstavljanje najnovijeg broja naučnog časopisa „Bosniaca“.

Prisutnima će se obratiti predstavnice Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, direktorica tuzlanske biblioteke i predstavnik akademske zajednice Univerziteta u Tuzli.

Stručni skup u Tuzli bit će održan u Velikoj sali Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“.