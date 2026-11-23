Kerim Alajbegović danas bi trebao obaviti detaljne ljekarske preglede nakon povrede koju je zadobio u jučerašnjoj utakmici Juventusa protiv Venezije. Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine napustio je teren na poluvremenu susreta koji je torinski klub dobio rezultatom 4:0, a prve informacije iz Italije ukazuju na to da povreda nije ozbiljnije prirode.

Devetnaestogodišnji fudbaler povrijedio je lijevu potkoljenicu u 34. minuti utakmice 12. kola italijanske Serie A. Nakon nezgodnog udarca ostao je ležati na travnjaku, a potom je uz pomoć medicinskog osoblja uspio nastaviti susret.

Ipak, Alajbegović je vidno šepao, zbog čega je trener Luciano Spalletti odlučio da ga na poluvremenu zamijeni Nickom Woltemadeom.

Spalletti je nakon utakmice potvrdio da izmjena nije bila taktičke prirode, već da je donesena zbog bolova koje je osjećao bosanskohercegovački reprezentativac.

Kerim Alajbegović mogao bi se vratiti početkom decembra

Prema informacijama italijanskih medija, riječ je o povredi lijeve potkoljenice, a današnji pregledi trebali bi pokazati postoji li ozbiljnije oštećenje mišića ili kosti.

Italijanski novinar Mirko Di Natale navodi da bi se Alajbegović mogao vratiti na teren početkom decembra, ukoliko se potvrdi da je riječ samo o jačem udarcu.

Kao mogući termini povratka spominju se 3. decembar, kada Juventus igra protiv Sassuola, ili 6. decembar, kada je na rasporedu susret s Udineseom.

Prema tim procjenama, mladi reprezentativac BiH mogao bi propustiti utakmicu Evropske lige protiv Omonije u četvrtak, kao i prvenstveno gostovanje Comu u nedjelju.

Konačna odluka o povratku na teren zavisit će od rezultata pregleda i toka oporavka.

Juventus je protiv Venezije sva četiri pogotka postigao u drugom poluvremenu, a strijelci su bili Woltemade, Koopmeiners, Cabal i Kolo Muani.