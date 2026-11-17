Kerim Alajbegović mogao bi već u januarskom prijelaznom roku ostvariti transfer koji bi postao najveći u historiji bosanskohercegovačkog fudbala. Za 19-godišnjeg reprezentativca BiH ponovo je zainteresovan Chelsea, a prema informacijama portala Reprezentacija.ba, vrijednost mogućeg transfera mogla bi dostići između 60 i 80 miliona eura.

Mladi bh. fudbaler dodatno je privukao pažnju nastupom protiv Švedske, gdje su ga, prema navodima istog izvora, pratili skauti nekoliko velikih engleskih klubova.

Italijanska Gazzetta dello Sport objavila je da Chelsea nije odustao od Alajbegovića, kojeg je pokušavao angažovati još tokom ljetnog prijelaznog roka. Međutim, tada je Juventus uspio osigurati njegov potpis.

Kerim Alajbegović ponovo na listi želja Xabija Alonsa

Trener Chelseaja Xabi Alonso dobro poznaje kvalitete mladog reprezentativca BiH iz perioda njihovog zajedničkog rada u Bayer Leverkusenu. Prema pisanju Reprezentacija.ba, španski stručnjak želio bi obnoviti saradnju s Alajbegovićem već tokom zime.

Isti izvor navodi da bi početna vrijednost eventualnog transfera mogla iznositi 60 miliona eura, uz dodatne bonuse. Spominje se i interes Manchester Uniteda, iako italijanski mediji zasad prvenstveno povezuju Chelsea s mladim bh. fudbalerom.

Ipak, iz Juventusa ne pokazuju spremnost da se odreknu Alajbegovića. Prema italijanskim izvještajima, klub iz Torina smatra ga važnim dijelom ekipe i namjerava ga zadržati najmanje do kraja sezone. Zvanični pregovori o njegovom odlasku zasad nisu potvrđeni.

Mogao bi nadmašiti transfer Miralema Pjanića

Ukoliko bi Kerim Alajbegović ostvario transfer vrijedan više od 60 miliona eura, nadmašio bi iznos koji je Barcelona 2020. godine platila Juventusu za Miralema Pjanića.

Pjanićev transfer tada je iznosio 60 miliona eura, uz mogućih pet miliona dodatnih bonusa, a realizovan je u okviru transfernog aranžmana u kojem je Arthur Melo prešao u Juventus.

Alajbegović je ovog ljeta stigao u Juventus iz Bayer Leverkusena, a njegove partije u italijanskom klubu i reprezentaciji BiH ponovo su ga dovele u središte pažnje evropskog tržišta igrača.