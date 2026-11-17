EUFOR u BiH i nastavak saradnje s Oružanim snagama bili su među glavnim temama današnjeg sastanka u Sarajevu, na kojem su zamjenici ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić i Aleksandar Goganović razgovarali s operativnim komandantom EUFOR-a, francuskim generalpukovnikom Ludovicom Pinonom de Quincyjem. Posebna pažnja posvećena je sigurnosnoj situaciji, ulaganjima u odbranu i budućem razvoju vojnih kapaciteta.

Sastanku je prisustvovao i komandant EUFOR-a u BiH, italijanski generalmajor Maurizio Fronda. Sagovornici su pozdravili produženje mandata međunarodne vojne misije, koje je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija odobrilo krajem oktobra, te pozitivno ocijenili dosadašnju saradnju.

EUFOR u BiH ostaje važan partner Oružanih snaga

Tokom razgovora izraženo je saučešće zbog nedavne helikopterske nesreće EUFOR-a u kojoj su poginula četiri pripadnika italijanskog kontingenta.

Galić je podsjetio da su domaće institucije odmah nakon nesreće angažovale raspoložive resurse kako bi pomogle u zbrinjavanju stradalih i povrijeđenih. Naglasio je da ovakvi događaji pokazuju rizike kojima su izloženi pripadnici međunarodnih vojnih misija.

Zamjenik ministra Aleksandar Goganović ocijenio je da u Bosni i Hercegovini trenutno nema sigurnosnih izazova većeg stepena, ističući značaj prisustva EUFOR-a za stabilnost države i cijele regije.

Prema njegovim riječima, uprkos političkim izazovima, EUFOR je dosad pokazao visok stepen profesionalnosti.

„Moramo težiti tome da odgovornost za stabilnost sve više prebacujemo na domaće aktere. Kroz otvorene međusobne razgovore uvjeren sam da možemo doći do kompromisa, koji je u interesu svih konstitutivnih naroda u BiH. Mir nema alternativu“, poručio je Goganović.

Modernizacija vojske i veća ulaganja u odbranu

Jedna od važnijih tema sastanka bila je modernizacija Oružanih snaga BiH, uključujući povećanje izdvajanja za odbranu, unapređenje vojne infrastrukture i obnavljanje kadrovskih kapaciteta.

Razgovarano je i o izradi Pregleda odbrane tokom 2027. godine, dokumenta koji bi trebao obuhvatiti razvoj odbrambenog sistema u narednih deset godina. Među razmatranim pitanjima bili su i rješavanje viškova naoružanja, razminiranje te druge aktivnosti značajne za funkcionisanje Oružanih snaga.

Posebno je istaknuta nedavno završena vojna vježba „Trenutni odgovor 26“, održana na poligonu Manjača. Tokom ove vježbe provjeravane su operativne sposobnosti deklarisanih jedinica Oružanih snaga BiH kroz sedam područja ocjenjivanja, a ostvareni rezultati ocijenjeni su odličnim.

Galić je naglasio da je saradnja s EUFOR-om značajno doprinijela postignutim rezultatima i unapređenju spremnosti domaćih vojnih snaga.

Operativni komandant EUFOR-a Ludovic Pinon de Quincy izrazio je zadovoljstvo zajedničkim aktivnostima i spremnost za nastavak saradnje. Zahvalio je i institucijama Bosne i Hercegovine na pomoći pruženoj nakon helikopterske nesreće.

Na sastanku je razgovarano i o daljnjoj međunarodnoj podršci modernizaciji Oružanih snaga BiH, posebno kroz NATO-ovu Inicijativu za izgradnju odbrambenih kapaciteta (DCBI) i projekte Evropske unije koji se finansiraju iz Evropskog fonda za mir (EPF).