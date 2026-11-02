Ispraćena tijela četvero pripadnika EUFOR-a poginulih kod Brčkog

Sa Međunarodnog aerodroma Tuzla jutros su prebačena četiri tijela pripadnika EUFOR-a koji su nastradali u helikopterskoj nesreći kod Brčkog. Tijela su u pratnji članova porodica prebačena u Italiju odnosno u njihovu matičnu zemlju.

Riječ je o starijim vodnicima Simoneau Ruggiju i Claudiju Marchesiju, poručniku Francu Adrianu Zecchili i vodnici Laure Proccaci, koji su život izgubili tokom EUFOR operacije Althea.

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„Za zajednicu EUFOR-a njihov odlazak iz BiH predstavlja trenutak duboke tuge. Došli su ovdje na službu kao dio međunarodne misije posvećene miru i sigurnosti, a iza sebe ostavljaju kolege i prijatelje iz cijele misije, koji će ih pamtiti po njihovoj profesionalnosti i predanosti službi.“ kazao je Giampaolo D'Amato, šef Ureda za odnose s javnošću EUFOR-a.

Članovi porodica stradalih pripadnika EUFOR-a doputovali su u Bosnu i Hercegovinu u petak, posebnim letom iz Italije. Tokom boravka podršku su im pružali Ministarstvo odbrane Italije i pripadnici EUFOR-a. Iz ove međunarodne misije zahvalili su institucijama Bosne i Hercegovine, posebno službama u Brčkom i Tuzli, na brzoj reakciji i pomoći nakon nesreće, kao i medicinskom osoblju koje brine o povrijeđenima.

„Ovdje u Tuzli Simoneu, Klaudiju, Franku i Lauri počast odaju pripadnici EUFOR-a i institucije BiH. U Italiji će im počast odati država Italija, ali i cijela nacija, koja će se okupiti kako bi im uputila posljednji pozdrav.“ navodi D'Amato.

Italijanski transportni helikopter CH-47 Chinook srušio se 29. oktobra u večernjim satima tokom rutinske vojne obuke. U nesreći su poginula četiri pripadnika EUFOR-a, dok je 11 osoba koje su se nalazile u helikopteru povrijeđeno.

Riječ je o najtežoj nesreći pripadnika međunarodnih mirovnih snaga u Bosni i Hercegovini od 1997. godine. Nadležni organi EUFOR-a i istražni timovi pokrenuli su opsežnu istragu kako bi se precizno utvrdile sve okolnosti i tehnički uzroci koji su doveli do pada helikoptera.

Italijanska posada i transportni helikopter CH-47 Chinook bili su angažovani u sklopu operacije “EUFOR Althea”, vojne misije Evropske unije zadužene za pružanje podrške vlastima Bosne i Hercegovine u očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja, kao i nadgledanje implementacije vojnih aspekata Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH.