Tijela četvero pripadnika EUFOR-a, koji su poginuli u helikopterskoj nesreći na području Brčkog, danas su ispraćena s Međunarodnog aerodroma Tuzla i transportovana u Italiju.

Na aerodromu je upriličen dostojanstven ispraćaj stradalih pripadnika međunarodnih vojnih snaga. Njihova tijela, u kovčezima prekrivenim italijanskim zastavama, prenesena su u vojni avion kojim su prevezena u domovinu.

Podsjećamo, helikopterska nesreća dogodila se 29. oktobra u mjestu Gorice kod Brčkog, kada se tokom vojne obuke srušio helikopter EUFOR-a. U nesreći su poginula četiri italijanska državljanina, dok je 11 osoba povrijeđeno.

Među poginulima su Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo i Laura Procacci, pripadnici italijanske vojske i vojnog Crvenog križa.