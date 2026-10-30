Istraga pada helikoptera EUFOR-a kod Brčkog trebala bi uključiti specijalistički istražni tim za zrakoplovne nesreće, nakon što je dežurna tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine uputila naredbu za njegovo formiranje Ministarstvu komunikacija i prometa BiH.

Iz Tužilaštva BiH saopćeno je da se poduzimaju aktivnosti kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće u kojoj su jučer poginula četiri pripadnika italijanskog kontingenta EUFOR-a, dok je 11 osoba povrijeđeno.

Dežurna tužiteljica u stalnom je kontaktu s pripadnicima Policije Brčko distrikta BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) te predstavnicima EUFOR-a.

Razgovori su usmjereni na osiguranje mjesta nesreće, provođenje uviđaja i drugih istražnih radnji na lokaciji na kojoj se srušio vojni helikopter.

Istraga pada helikoptera EUFOR-a uz koordinaciju nadležnih institucija

Sve istražne aktivnosti provodit će se u međusobnoj saradnji i koordinaciji nadležnih institucija, kako bi se što preciznije utvrdile okolnosti koje su dovele do tragedije, navedeno je u saopćenju Tužilaštva BiH.

Podsjećamo, italijanski vojni helikopter CH-47 Chinook srušio se jučer tokom redovne obuke na području Gorica kod Brčkog. EUFOR je potvrdio smrt četiri pripadnika misije i povređivanje još 11 osoba.

Dva povrijeđena pripadnika EUFOR-a hospitalizirana su u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, u Jedinici intenzivne njege Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju. Prema ranijim informacijama iz UKC-a Tuzla, njihovi vitalni parametri su stabilni.

U Bosnu i Hercegovinu danas je doputovao i italijanski ministar odbrane Guido Crosetto, s delegacijom koja je najavila obilazak povrijeđenih pripadnika EUFOR-a.