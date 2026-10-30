Poginuli pripadnici EUFOR-a u helikopterskoj nesreći kod Brčkog su dvojica pripadnika italijanske vojske i dvoje pripadnika Dobrovoljnog vojnog korpusa italijanskog Crvenog krsta. Nakon što su porodice obaviještene o tragediji, italijanske vlasti objavile su identitete stradalih, a tamošnji mediji donijeli su i njihove životne priče.

U padu vojnog helikoptera CH-47 Chinook, koji se dogodio jučer u naselju Gorice kod Brčkog, poginuli su Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo i Laura Procacci. Još 11 osoba je povrijeđeno, a prema dosadašnjim informacijama, niko od njih nije životno ugrožen.

Ko su poginuli pripadnici EUFOR-a kod Brčkog?

Najmlađa među stradalima bila je Laura Procacci, 24-godišnja pripadnica italijanskog Crvenog krsta, porijeklom iz mjesta Montegrosso u blizini Andrije. Studirala je medicinu u Rimu, a godinama je bila posvećena humanitarnom radu.

Od 2019. do 2022. godine volontirala je u organizaciji Misericordia u Canosi di Puglia. U martu ove godine položila je zakletvu u vojnom korpusu Crvenog krsta, čime je postala prva žena podoficir iz Andrije koja je pristupila ovoj službi.

Misija u Bosni i Hercegovini bila je njeno prvo međunarodno angažovanje.

Među poginulima je i Franco Adriano Zecchillo iz Lombardije, dugogodišnji pripadnik italijanskog Crvenog krsta. Radio je kao tehničar za kardiovaskularnu perfuziju u bolnici u Legnanu, a vojnom korpusu Crvenog krsta pristupio je još 1990. godine.

Tokom višedecenijske karijere bio je uključen u medicinske i spasilačke aktivnosti. Sarađivao je i s univerzitetima u Italiji te učestvovao u obrazovanju zdravstvenih radnika.

Druga dvojica stradalih, Simone Ruggia i Claudio Marchesi, bili su narednici italijanske vojske i pripadnici Prvog avijacijskog puka „Antares“ sa sjedištem u Viterbu.

Ruggia je bio porijeklom iz Salerna, a posljednjih osam godina živio je u Viterbu. Iza njega su ostali roditelji, sestra i vjerenica.

Marchesi je imao 35 godina i bio je rodom iz Orvieta, u regiji Umbrija. U Viterbu je živio posljednje tri godine, a italijanski mediji navode da je slobodno vrijeme rado provodio baveći se sportom, posebno nogometom i skijanjem.

U Brčkom danas Dan žalosti

Zbog tragedije u kojoj su stradali pripadnici međunarodne mirovne misije, gradonačelnik Brčkog Siniša Milić proglasio je danas Dan žalosti na području Brčko distrikta.

Odluka je donesena u znak solidarnosti s porodicama stradalih i građanima Italije. Zastave na institucijama Brčko distrikta spuštene su na pola koplja, a mediji su dužni prilagoditi svoje programske sadržaje.

Poginuli pripadnici EUFOR-a bili su angažovani u okviru operacije Althea, međunarodne misije koja doprinosi očuvanju sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini.

Helikopter se srušio tokom aktivnosti vojne obuke, a nadležne službe provode istragu kako bi utvrdile uzrok nesreće.