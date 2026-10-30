Hakerski napad na Binance, najveću svjetsku platformu za trgovinu kriptovalutama, rezultirao je neovlaštenim prebacivanjem digitalne imovine vrijedne približno 6,36 milijardi dolara. Prema nalazima kompanije TRM Labs, iza napada stoji hakerska grupa TraderTraitor, povezana sa Sjevernom Korejom, a riječ je o najvećoj zabilježenoj krađi kriptovaluta.

Napad se dogodio u četvrtak navečer, 29. oktobra, kada su hakeri uspjeli prebaciti ogromne količine digitalne imovine iz Binanceovih novčanika na deset različitih blockchain mreža. Većina sredstava prebačena je za svega dvadesetak minuta.

Kako je izveden napad na Binance?

Kompanija TRM Labs napad na Binance pripisuje grupi TraderTraitor, za koju navodi da djeluje u okviru sjevernokorejskih hakerskih struktura. Istražitelji tvrde da imaju visok stepen pouzdanosti u takvu procjenu, zasnovanu na analizi transakcija i drugim obavještajnim podacima.

Razmjere krađe daleko premašuju ranije zabilježene slučajeve. U februaru 2025. godine hakeri su s platforme Bybit ukrali približno 1,5 milijardi dolara, dok je vrijednost najnovijeg napada oko četiri puta veća.

Preliminarna istraga Binancea pokazuje da je napadač možda iskoristio kompromitovani laptop jednog zaposlenika zaduženog za razvoj i održavanje informatičkih sistema. Tako je mogao dobiti pristup dijelu infrastrukture i pokrenuti neovlaštene transakcije.

Iz kompanije su saopćili da zasad nema dokaza o kompromitovanju privatnih ključeva digitalnih novčanika.

Binance obećava da će korisnicima nadoknaditi gubitke

Nakon otkrivanja incidenta Binance je privremeno obustavio uplate i isplate kako bi proveo sigurnosne provjere. Istovremeno je pokrenuta saradnja s nadležnim organima i kompanijama koje prate kretanje kriptovaluta.

Prema podacima Binancea, približno tri milijarde dolara zahvaćene imovine već je zamrznuto uz pomoć partnera, dok se nastavljaju pokušaji pronalaska i povrata preostalih sredstava.

Dio ukradene imovine napadači su pretvarali u Ethereum, kriptovalutu koju nije moguće blokirati na isti način kao digitalne valute sa centraliziranim izdavačima.

Binance je poručio da su sredstva korisnika sigurna i da će sve gubitke pokriti iz vlastitih sredstava i fonda za zaštitu korisnika.

Za napad na Binance još nije objavljen konačan tehnički nalaz. Kompanija je najavila detaljan izvještaj o sigurnosnom propustu nakon završetka istrage, kao i ažurirane podatke o svojim finansijskim rezervama.