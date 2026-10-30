Jasenko Ramić iz Tuzle ponovo treba pomoć: Za operaciju potrebno 58.675 KM

Jasenko Ramić, 29-godišnjak iz Tuzle koji je zahvaljujući pomoći humanih ljudi prošao kroz tešku operaciju tumora, ponovo treba podršku za nastavak liječenja. Pred njim je operacija rekonstrukcije uha u Istanbulu, za koju je potrebno prikupiti 58.675 KM. Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je novi apel, a građani mogu pomoći pozivom na broj 17022, kojim doniraju 2 KM.

„Spasili ste mi život“, poručio je Jasenko ljudima koji su mu omogućili prethodnu operaciju i dali novu priliku za život.

Tumor koji je rastao još od njegovog djetinjstva vremenom se toliko povećao da mu je deformisao lice, otežavao disanje i gutanje te ozbiljno ugrožavao život. Zahvaljujući prikupljenim donacijama, prije osam mjeseci podvrgnut je zahtjevnom operativnom zahvatu.

Iako oporavak traje sporo, Jasenko kaže da svakodnevno osjeća napredak. Uprkos oštećenju živca i posljedicama bolesti, danas se može samostalno kretati i obavljati osnovne svakodnevne aktivnosti.

Jasenko Ramić treba 58.675 KM za operaciju u Istanbulu

Pred ovim mladim Tuzlakom sada je još jedan važan korak u liječenju. Operacija rekonstrukcije uha trebala bi mu pomoći u daljnjem oporavku i poboljšanju kvaliteta života, a Jasenko se nada da će to biti njegov posljednji veliki operativni zahvat.

Iz Udruženja Pomozi.ba pozvali su građane da se ponovo uključe u humanitarnu akciju i pomognu u prikupljanju potrebnog novca.

Pozivom na humanitarni broj 17022 doniraju se 2 KM za Jasenkovo liječenje.

Donacije su moguće i putem zvanične stranice Udruženja Pomozi.ba, odabirom opcije „Doniraj odmah“, kao i uplatom na bankovne račune Udruženja.

Korisnici BBI, Union i ASA banke donacije mogu izvršiti putem KVIKO aplikacije, uz obavezno navođenje svrhe uplate. Klijentima Intesa Sanpaolo Banke dostupno je doniranje putem aplikacije m-Intesa, dok korisnici Sparkasse Banke mogu pomoći putem opcije „Doniraj“ u aplikaciji SIMPL, bez naknade.

Jasenko je zahvalio svima koji su mu do sada pružili podršku, a iz Udruženja Pomozi.ba pozivaju građane da podijele apel kako bi informacija stigla do što većeg broja ljudi.