Marš mira: Pozivom na 17205 podržite učesnike memorijalnog pohoda

Marš mira i ove godine ima logističku podršku Udruženja Pomozi.ba, koje je pozvalo građane da pozivom na humanitarni broj 17205 pomognu učesnike memorijalnog pohoda od Nezuka do Potočara.

Pozivom na broj 17205 doniraju se 2 KM za podršku učesnicima koji će od 8. do 10. jula prepješačiti više od 100 kilometara dug put sjećanja. Riječ je o trasi kojom su se u julu 1995. godine hiljade Bošnjaka iz Srebrenice pokušavale probiti do slobodne teritorije.

Danas istom rutom prolaze preživjeli učesnici “Marša smrti”, članovi porodica žrtava, mladi ljudi i učesnici iz brojnih zemalja svijeta, s ciljem odavanja počasti žrtvama genocida i očuvanja kulture sjećanja.

Pomozi.ba osigurava vodu, hranu i smještaj

Udruženje Pomozi.ba već godinama pruža podršku organizaciji Marša mira, a ove godine njihov predstavnik član je logističkog pododbora Organizacionog odbora Marša mira 2026.

Tokom sva tri dana pohoda timovi Pomozi.ba bit će na terenu kako bi učesnicima osigurali vodu, hranu, osvježenje, smještajne kapacitete i drugu neophodnu logističku podršku. U slučaju potrebe, bit će dostupna i vozila za prijevoz učesnika.

U okviru ovogodišnje podrške planirano je obezbjeđivanje 35 šatora, agregata i prateće opreme, kao i distribucija 10.000 boca vode, 6.000 čokoladica, jogurta i drugih osvježenja. Podrška će biti pružena i udruženjima koja učestvuju u realizaciji Marša mira.

Iz Pomozi.ba ističu da je cilj akcije omogućiti učesnicima sigurnije i dostojanstvenije uslove tokom memorijalnog pohoda, te podržati one koji svojim učešćem čuvaju sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici.

Osim poziva na broj 17205, donacije za Marš mira 2026 moguće je uplatiti i putem stranice Pomozi.ba, PayPala, kao i na bankovne račune Udruženja.