Josip Jelinić pozvao na post za BiH: Odazvalo se gotovo 300 ljudi

Ali Huremović
Josip Jelinić pozvao na post za BiH: Odazvalo se gotovo 300 ljudi

Josip Jelinić, hodočasnik iz Ljubuškog koji je ranije noseći križ prošao Bosnu i Hercegovinu, pozvao je građane na zajednički post i molitvu za bolju budućnost zemlje. Za manje od 24 sata njegovom pozivu odazvalo se gotovo 300 ljudi, među kojima su katolici, pravoslavci, muslimani i pripadnici drugih vjerskih zajednica.

Odziv građana posebno je dirnuo Jelinića, koji je na društvenim mrežama podijelio koliko mu znači podrška ljudi različitih nacionalnosti i vjeroispovijesti.

„Dragi ljudi, plačem, ali od sreće“, napisao je Jelinić, navodeći da su mu se javili Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao i ljudi iz susjednih zemalja koji žele učestvovati u inicijativi.

Njegov poziv dolazi nakon prošlogodišnjeg hodočašća tokom kojeg je prepješačio više od hiljadu kilometara kroz Bosnu i Hercegovinu, noseći križ kao simbol oprosta i pomirenja među narodima.

Josip Jelinić pozvao na zajednički post 4. novembra

Zajednički post planiran je za srijedu, 4. novembra, a poziv je upućen svima koji žele i mogu tokom 24 sata postiti o hljebu i vodi.

Prema Jelinićevim riječima, smisao ove inicijative nije samo odricanje od hrane, nego i lično preispitivanje, molitva i želja za pozitivnim promjenama u društvu. Naglašava da promjene trebaju početi od svakog pojedinca, a da zajednička briga za Bosnu i Hercegovinu može povezati ljude bez obzira na njihovu vjersku ili nacionalnu pripadnost.

Za one koji zbog zdravstvenih ili drugih razloga ne mogu postiti na predloženi način, poručio je da mogu učestvovati kroz neki drugi dobrovoljni čin odricanja ili dobrote.

Josip Jelinić ističe da ga je posebno obradovalo što su se inicijativi priključili ljudi različitih vjera, što vidi kao potvrdu da među građanima postoji spremnost na zajedništvo.

Poziv je i dalje otvoren, a Jelinić je zahvalio svima koji su izrazili spremnost da učestvuju, poručivši da je ovo tek početak njegove inicijative za Bosnu i Hercegovinu.

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