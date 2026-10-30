Film „Gangrena“ iz Beograda pobjednik Festivala filmskog stvaralaštva mladih u Tuzli

Festival filmskog stvaralaštva mladih u Tuzli završio je sinoć svoj takmičarski dio svečanom dodjelom nagrada u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Glavna nagrada pripala je filmu „Gangrena“, reditelja Alekse Parovića iz Beograda, koji je proglašen najboljim ostvarenjem u kategoriji studentskih i omladinskih filmova.

Pobjednički film osvojio je novčanu nagradu od 1.000 KM, dok je drugo mjesto pripalo filmu „Prisustvo“, reditelja Stefana Zrnzevića, također iz Beograda. Trećeplasirano ostvarenje je „Kao da me nema“, rediteljice Milice Vujasin iz Banje Luke.

Nakon dodjele priznanja, publika je imala priliku pogledati nagrađene filmove, a svečani program upotpunjen je nastupom sopranistice Mirele Ibrahimović Mehanović i pijanistice Amile Rančić, koje su izvele kompozicije iz filmova „Čarobnjak iz Oza“ i „Anastasia“.

Festival filmskog stvaralaštva mladih okupio više od 40 filmskih ostvarenja

Na drugo izdanje festivala pristiglo je više od 40 filmskih ostvarenja raspoređenih u tri takmičarske kategorije. Tokom prethodna dva festivalska dana predstavljeni su i nagrađeni radovi učenika osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona na teme „Porodica“ i „Moja domovina“.

U kategoriji filmova na temu porodice prvo mjesto osvojilo je ostvarenje „Između nas“, učenika Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla. U kategoriji posvećenoj domovini najbolji je bio film „Domovina u našim srcima“, koji su realizovali učenici Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla.

Završnicu takmičarskog programa obilježila je i panel-diskusija „Film – glas mladih“, na kojoj su učestvovali reditelji Milica Vujasin i Stefan Zrnzević te Mirza Efendić, mentor mladim filmskim autorima. Razgovor je moderirala Lamija Redžepagić.

Učesnici su govorili o procesu stvaranja filma, od razvoja ideje i pisanja scenarija do organizacije snimanja, ali i o mogućnostima koje mladim autorima pružaju filmski festivali. Posebna pažnja posvećena je upotrebi umjetne inteligencije u filmskoj produkciji, njenim prednostima i mogućim nedostacima.

Festival filmskog stvaralaštva mladih održava se u okviru manifestacije „7. Dani audiovizuelnog naslijeđa i umjetnosti“, a kroz takmičarske projekcije i edukativne programe povezao je učenike, studente i nezavisne filmske autore iz Bosne i Hercegovine i regije.

Danas besplatna projekcija restauriranog filma „Derviš i smrt“

Iako je takmičarski dio završen, festivalski program nastavlja se danas, 30. oktobra, projekcijom restaurirane verzije filma „Derviš i smrt“ iz 1974. godine, u režiji Zdravka Velimirovića.

Projekcija počinje u 9.30 sati u Velikoj sali BKC-a Tuzla. Film je snimljen prema istoimenom romanu Meše Selimovića, a kroz priču o Ahmedu Nurudinu obrađuje pitanja pravde, vlasti, moralnih dilema i položaja pojedinca u društvu.

Nakon projekcije bit će održana panel-diskusija pod nazivom „Čitanje filma: Derviš i smrt – od književnog djela do filmskog izraza“. O književnom predlošku i njegovoj filmskoj adaptaciji govorit će mr. Sead Husić, književnik i bibliotekar Specijalne biblioteke „Behram-beg“ Tuzla, te Omar Brkan, stručni saradnik za izdavačku djelatnost JU BKC TK.

Završni program namijenjen je prvenstveno učenicima i nastavnicima, ali je otvoren i za sve zainteresovane građane. Ulaz na projekciju i prateću panel-diskusiju je besplatan.

Festival organizuju JU BKC TK, Udruženje „Mladi Tuzle“, Pozorište mladih Tuzle, Srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK i Una Storia Studio, uz podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK, Grada Tuzla i Filmskog centra Sarajevo.