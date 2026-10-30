Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u nedjelju, 8. novembra, ugostit će Češku u tuzlanskom Mejdanu, u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine. Ulaznice su već u prodaji, a prema informacijama iz Rukometnog saveza Tuzlanskog kantona, interesovanje navijača je veliko.

Utakmica počinje u 17 sati, a ljubitelji rukometa ulaznice mogu kupiti u prostorijama Rukometnog saveza Tuzlanskog kantona u Mejdanu, kao i u CD shopu Mido na tuzlanskom Korzu.

Cijena ulaznice za tribine iznosi 20 KM, dok je za mjesta u parteru potrebno izdvojiti 25 KM.

Predsjednik Rukometnog saveza TK Alija Hasić potvrdio je da je prodaja počela i da vlada velika potražnja za ulaznicama.

Rukometna reprezentacija BiH kvalifikacije počinje u Sloveniji

Prije susreta u Tuzli, rukometna reprezentacija BiH odigrat će prvu kvalifikacionu utakmicu protiv Slovenije u srijedu, 4. novembra, u Kopru. Susret je zakazan za 18 sati, nakon čega Zmajeve očekuje domaći duel s Češkom.

Bosna i Hercegovina nalazi se u petoj kvalifikacionoj grupi, zajedno sa Slovenijom, Češkom i Izraelom. Nakon novembarskih susreta, kvalifikacije se nastavljaju u martu 2027. godine, kada su na rasporedu dvije utakmice protiv Izraela.

U maju naredne godine bh. rukometaši ponovo će odmjeriti snage sa Slovenijom, a kvalifikacioni ciklus završiti gostovanjem kod Češke 9. maja.

U borbi za Evropsko prvenstvo učestvuju 32 reprezentacije, koje će kroz šest kola pokušati izboriti jedno od 20 preostalih mjesta na završnom turniru. Direktan plasman ostvarit će dvije prvoplasirane selekcije iz svake grupe, kao i četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije.

Evropsko prvenstvo 2028. godine održat će se u Španiji, Portugalu i Švicarskoj.