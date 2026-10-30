EXIT festival se vraća u Novi Sad: Već narednog jula ponovo na Tvrđavi

EXIT festival se vraća na Petrovaradinsku tvrđavu u Novom Sadu već u julu 2027. godine, potvrdili su danas organizatori jednog od najvećih muzičkih festivala u Evropi. Nakon pobjede studentske liste na parlamentarnim izborima u Srbiji, najavljeno je posebno festivalsko okupljanje, dok je veliki povratak EXIT-a u punom obimu planiran za 2028. godinu.

Vijest je objavljena na zvaničnom Instagram profilu festivala, uz emotivnu poruku organizatora koji su prethodno najavljivali da će se EXIT vratiti u Srbiju kada se za to steknu uslovi.

„Oduvijek smo govorili da će se EXIT vratiti kada se sloboda vrati u našu zemlju“, poručili su organizatori, zahvaljujući studentima na istrajnosti i odlučnosti.

Prvobitni plan podrazumijevao je povratak tek 2028. godine, s obzirom na to da pripreme velikog festivalskog izdanja zahtijevaju najmanje 18 mjeseci. Ipak, hiljade poruka podrške, komentara i veliko interesovanje publike utjecali su na odluku da se posebno okupljanje organizuje već narednog ljeta.

EXIT festival ponovo na Tvrđavi nakon političkih pritisaka

Povratak festivala dolazi nakon perioda u kojem organizatori tvrde da su bili izloženi političkim, sigurnosnim i finansijskim pritiscima zbog javne podrške studentskim protestima u Srbiji.

EXIT se 2026. godine nije održao na Petrovaradinskoj tvrđavi, a organizatori su festivalske programe preselili na druge lokacije širom svijeta, uključujući i događaj u blizini piramida u Gizi u Egiptu.

Osnivač i direktor festivala Dušan Kovačević podsjetio je na transparente „STUDENTI POBEĐUJU“ i „DOGODINE NA TVRĐAVI“, koje su predstavnici festivala zajedno sa studentima istakli u Novom Sadu.

Kovačević je naveo da u tom trenutku niko nije mogao znati koliko će brzo doći do političkih promjena koje su organizatori povezivali s mogućnošću povratka festivala.

„Danas se EXIT vraća kući, a studenti su pokazali da nema sile jače od naroda odlučnog da živi u slobodi“, poručio je Kovačević.

EXIT je osnovan 2000. godine u Novom Sadu, a tokom godina izrastao je u jedan od međunarodno najprepoznatljivijih muzičkih događaja u regiji. Festival je tri puta osvojio priznanje za najbolji evropski festival, dok organizatori procjenjuju da je srbijanskoj ekonomiji donio više od 300 miliona eura.

Za juli 2027. najavljeno je posebno EXIT iskustvo kojim će biti obilježen povratak na Petrovaradinsku tvrđavu. Tačni datumi održavanja, izvođači i detalji programa još nisu objavljeni.