Preminuo legendarni glumac Sir Patrick Stewart

Legendarni britanski glumac Sir Patrick Stewart preminuo je u 86. godini života, potvrdila je njegova porodica.

Stewart je preminuo 28. oktobra u svom domu u Los Angelesu, nakon borbe s Alzheimerovom bolešću i demencijom s Lewyjevim tjelešcima.

Tokom karijere duže od šest decenija ostvario je brojne zapažene uloge, a svjetsku slavu stekao je kao kapetan Jean-Luc Picard u seriji Star Trek: The Next Generation. Milioni gledalaca pamte ga i po ulozi profesora Charlesa Xaviera u filmskom serijalu X-Men.

Rođen je 13. jula 1940. godine u engleskom Mirfieldu, a glumačku karijeru započeo je u pozorištu, gdje je ostvario zapažene uloge u djelima Williama Shakespearea. Kasnije je postao jedno od najprepoznatljivijih lica filmske i televizijske scene.

Za izuzetan doprinos dramskoj umjetnosti, britanska kraljica Elizabeta II odlikovala ga je 2010. godine viteškom titulom.

Vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije kolega, prijatelja i obožavalaca širom svijeta, koji se opraštaju od glumca čije su uloge obilježile generacije gledalaca.