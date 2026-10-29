/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj četvrtak

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj četvrtak

Kantonalni sud u Tuzli osudio je Nedima Avdića iz Živinica na godinu zatvora zbog trgovine ljudima, nakon čega mu je ukinut pritvor i pušten je na slobodu.

Prema tvrdnjama predstavnika prijevoznika, 30 posto transportnih kapaciteta već je napustilo BiH zbog problema s boravkom vozača u Schengenskoj zoni i sve težih uslova poslovanja.

Iako je jučer svečano otvoreno gotovo 20 kilometara autoputa, vozači novu dionicu još ne mogu koristiti jer upotrebna dozvola nije postala pravosnažna.

Granični prijelaz Gradiška – Stara Gradiška bit će otvoren sutra u 8 sati za putnička vozila, autobuse i prazne kamione, ali ne i za promet komercijalne robe.

Osam decenija od izgradnje Omladinske pruge Brčko – Banovići bit će obilježeno od 2. do 8. novembra, uz bogat program i besplatnu vožnju svečanim vozom.

U Tuzli je predstavljena usluga „Videći pratitelj“, čijim bi se uvođenjem slijepim i slabovidnim osobama omogućila veća samostalnost u svakodnevnom životu.

U Tuzli je održana javna debata o integritetu medija i slobodi govora, na kojoj se razgovaralo o zaštiti novinara, medijskim slobodama i neophodnim reformama.

Bingo Group donirala je 30 hiljada maraka Odjelu pedijatrije Doma zdravlja Vitez, čime su poboljšani uslovi boravka najmlađih pacijenata i rada medicinskog osoblja.

Košarkaši Slobode Energoinvest poraženi su u tuzlanskom Mejdanu od Slavije rezultatom 70:72, što im je drugi domaći poraz ove sezone.

U nastavku dnevnika donosimo pregled najavljenih planskih isključenja električne energije na području Tuzlanskog kantona.

Na kraju dnevnika pogledajte kakve nas vremenske prilike očekuju narednih dana.