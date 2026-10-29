Dylan Dog dobio poštansku marku za 40. rođendan

Ali Huremović
Dylan Dog dobio poštansku marku za 40. rođendan

Dylan Dog, jedan od najpoznatijih junaka italijanskog stripa, dobio je vlastitu poštansku marku povodom 40 godina od izlaska prvog broja.

Italijanska pošta (Poste Italiane) pustila je prigodno izdanje u promet jučer, 28. oktobra, u okviru serije „Izvrsnost italijanske kulturne baštine“, čime je odala priznanje stripovskom liku koji je obilježio generacije čitalaca širom Evrope, uključujući i prostor bivše Jugoslavije.

Junaka kojeg je 1986. godine stvorio scenarista Tiziano Sclavi, a objavljivala izdavačka kuća Sergio Bonelli Editore, mnogi pamte po crvenoj košulji, crnom sakou i neobičnim slučajevima koje rješava kao istraživač noćnih mora.

Dylan Dog na markici okružen zombijima i čudovištima

Za izgled nove marke odabrana je ilustracija „Četvrti stalež čudovišta“ (Il quarto stato dei mostri), koju je nacrtao Angelo Stano, jedan od najvažnijih umjetnika u historiji serijala.

Na ilustraciji Dylan Dog korača okružen zombijima, čudovištima i drugim fantastičnim bićima iz svijeta horora po kojem je ovaj strip prepoznatljiv.

Marka je štampana u tiražu od 536.000 primjeraka, a posebno je zanimljivo kolekcionarsko izdanje koje sadrži 41 marku i četiri ukrasne naljepnice s motivima iz historije stripa.

Među njima se nalazi i naslovnica prvog broja „Zora živih mrtvaca“ iz 1986. godine, koju je nacrtao Claudio Villa, kao i ilustracije Angela Stana i Brune Brindisija.

Svečano predstavljanje organizovano je u okviru festivala Lucca Comics & Games 2026, jednog od najvećih evropskih događaja posvećenih stripu, animaciji i popularnoj kulturi.

Strip koji je obilježio odrastanje brojnih generacija

Dylan Dog prvi put se pojavio na italijanskim kioscima u septembru 1986. godine, a već godinu kasnije počeo je izlaziti i na prostoru tadašnje Jugoslavije.

Za razliku od klasičnih stripovskih heroja, nije bio nepobjedivi junak. Često uplašen, nesiguran i sklon preispitivanju vlastitih odluka, suočavao se s natprirodnim pojavama, ali i ljudskim strahovima, usamljenošću i društvenim problemima.

Upravo takav pristup učinio ga je jednim od najprepoznatljivijih junaka evropskog stripa. Uz Zagora, Texa Willera i druge Bonellijeve likove, Dylan Dog pronašao je brojnu publiku i u Bosni i Hercegovini.

Povodom jubileja objavljena je i kratka stripovska priča „Ukleta markica“ (Il francobollo maledetto), koju je napisala Barbara Baraldi, a nacrtao Bruno Brindisi. Priča je objavljena u posebnom izdanju od 16 stranica u boji, nastalom u saradnji s Italijanskom poštom.

Zanimljivo je da je istog dana svoju poštansku marku dobio i Son Goku, glavni junak japanskog serijala Dragon Ball Z, povodom obilježavanja Dana filatelije u Italiji.

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