PU Svatovac: Sigurnost, njega i prirodno okruženje za ugodniji život starijih osoba

Savremena njega, sigurno okruženje i priroda koja poziva na odmor i šetnju dio su kontinuiranih nastojanja PU Svatovac u Poljicu kod Lukavca da svojim korisnicima osigura što kvalitetniji i ugodniji boravak.

Briga o starijim osobama podrazumijeva mnogo više od osiguravanja smještaja i zdravstvene njege. Ona uključuje stvaranje sigurnog i toplog okruženja, prostora u kojem korisnici mogu provoditi vrijeme u miru, održavati društvene kontakte i uživati u svakodnevnim aktivnostima. Upravo na tim segmentima svoj rad kontinuirano unapređuje Privatna ustanova PU „Svatovac“ u Poljicu kod Lukavca.

Nakon renoviranja objekta i njegovog ponovnog otvaranja, u Svatovcu nastavljaju ulagati trud u unapređenje uslova boravka, vodeći računa kako o unutrašnjem prostoru tako i o prirodnom okruženju koje ustanovu čini posebno privlačnom. Prostor okružen zelenilom, čistim zrakom i šumskim ambijentom pruža mogućnost za odmor, boravak na otvorenom i šetnje, a uređenje okoliša i prostora za kretanje dodatno doprinosi ugodnijoj svakodnevici korisnika.

Posebna pažnja posvećena je i sigurnosti. U objektu je od samog otvaranja instaliran savremeni adresabilni vatrodojavni sistem renomiranog proizvođača DETNOV. Riječ je o sistemu koji nadzire prostorije objekta te u slučaju detekcije dima ili odgovarajuće promjene temperature omogućava precizno lociranje mjesta događaja i aktiviranje zvučnih i vizuelnih alarma. Na taj način, uz primjenu odgovarajućih sigurnosnih procedura, dodatno se unapređuju uslovi zaštite korisnika i zaposlenih.

Sigurnost je posebno važna porodicama koje povjeravaju brigu o svojim najmilijima ustanovi za smještaj starijih osoba. Zbog toga ulaganje u tehničku zaštitu, kvalitet prostora i svakodnevnu njegu predstavlja važan dio odgovornog pristupa radu.

Korisnicima su na raspolaganju uređene i funkcionalne sobe, jednokrevetne i dvokrevetne, s vlastitim kupatilima, klima-uređajima, televizorima i pristupom internetu. O njihovim potrebama brinu medicinsko osoblje i drugi stručni zaposlenici, uz organizovanu njegu i podršku tokom 24 sata. Ustanova raspolaže i vozilom za potrebe korisnika, dok se kroz radne i kreativne aktivnosti te druženja nastoji obogatiti njihova svakodnevica.

Važan dio života u Svatovcu čini i kontakt s porodicom. Posjete najbližih, zajednički trenuci i osjećaj pripadnosti imaju posebno mjesto u životu starijih osoba, zbog čega se nastoji stvoriti ambijent u kojem se korisnici osjećaju prihvaćeno i sigurno.

Smješten u Poljicu kod Lukavca, na lokaciji koja ima dugu historiju, Svatovac danas nastavlja svoju priču u novom ruhu. Spoj obnovljenog objekta, zdravstvene njege, tehničke sigurnosti i prirodnog okruženja predstavlja osnovu na kojoj ustanova gradi svoj pristup brizi o starijim osobama.

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Kontinuirano unapređenje prostora i uslova rada pokazuje da kvalitetan dom za starije ne čine samo zidovi i oprema, nego i pažnja posvećena detaljima koji svakodnevni život čine sigurnijim, ugodnijim i ispunjenijim.

**PU „Svatovac“ Lukavac** nalazi se na adresi Svatovac bb, Poljice. Za informacije o smještaju i uslugama zainteresovani se mogu obratiti na broj telefona **061 191 591**.