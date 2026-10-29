Semezdin Mehmedinović sutra u Tuzli predstavlja knjigu „Tuzlanski stenogrami“

Semezdin Mehmedinović, jedan od najznačajnijih savremenih bosanskohercegovačkih književnika, sutra će u Narodnom pozorištu Tuzla predstaviti knjigu „Tuzlanski stenogrami“. Promocija počinje u 19 sati, a o knjizi će, uz autora, govoriti književna kritičarka i urednica Jagna Pogačnik te pisac Selvedin Avdić.

Za Mehmedinovića ovaj književni susret ima posebno značenje jer se održava u gradu u kojem je proveo mladost i kojem se, nakon godina provedenih izvan Bosne i Hercegovine, ponovo vratio.

„U pitanju je za mene sentimentalan događaj, kao povratak kući, u grad moje mladosti, u kojem ja trenutno oficijelno i živim“, napisao je Mehmedinović najavljujući promociju.

„Tuzlanski stenogrami“ kao povratak djetinjstvu i mladosti

Knjiga „Tuzlanski stenogrami“ bavi se autorovim sjećanjima, odrastanjem i odnosom prema gradu koji je oblikovao njegov život i književni izraz. Kroz lične priče Mehmedinović se vraća ljudima, događajima i prostorima koji su ostali dio njegovog iskustva.

Zanimljiv je i način na koji je knjiga nastajala. Umjesto klasičnog pisanja, Mehmedinović je tekst izgovarao u mikrofon, a potom ga oblikovao u književnu cjelinu. Govoreći ranije o ovom djelu, istakao je da je riječ o jednoj od njegovih lično najvažnijih knjiga.

Povratak u Tuzlu s knjigama koje govore o njegovom životu i historiji grada za pisca predstavlja i svojevrsno vraćanje duga sredini u kojoj je odrastao.

„Osjećam se kao da sam time vratio određeni dug prema svom djetinjstvu i mladosti, i dug prema gradu“, poručio je Mehmedinović.

Sutrašnja promocija knjige „Tuzlanski stenogrami“ bit će prilika da tuzlanska publika razgovara s autorom o književnosti, sjećanjima i gradu koji zauzima posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu.

Plakat za promociju osmislio je poznati bosanskohercegovački dizajner Bojan Hadžihalilović.