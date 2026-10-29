Mejdan u Tuzli: Vijeće traži ulaganja u sigurnost objekta i dostupniju kuglanu

Mejdan u Tuzli trebao bi dobiti plan prioritetnih ulaganja u sigurnost objekta, dok bi kuglana u budućnosti trebala biti dostupnija svim građanima.

Gradsko vijeće Tuzla na jučerašnjoj sjednici usvojilo je sedam zaključaka koji se odnose na unapređenje rada, sigurnosti i finansijske održivosti Sportskog i kulturno-privrednog centra „Mejdan“. Zaključci su usvojeni nakon razmatranja i prihvatanja izvještaja o radu i poslovanju ovog javnog preduzeća za 2024. i 2025. godinu.

Među prioritetima je izrada plana ulaganja u sigurnost i funkcionalnost objekta, koji uprava treba pripremiti u saradnji s nadležnim gradskim službama. Posebna pažnja bit će usmjerena na vatrodojavni sistem, hidrantsku mrežu i klimatizaciju.

Plan treba sadržavati procjenu potrebnih sredstava, stanje projektne dokumentacije, rokove realizacije i moguće izvore finansiranja.

Kuglana u Mejdanu trebala bi biti dostupna svim građanima

Jedan od zaključaka odnosi se na korištenje kuglane, za koju Gradsko vijeće traži da bude dostupna ne samo sportskim klubovima već i građanima zainteresovanim za rekreativno kuglanje.

Od uprave je zatraženo da pronađe odgovarajuće termine i način korištenja ovog prostora kako bi što veći broj građana imao pristup sportskim sadržajima.

Vijećnici su podržali i unapređenje sistema rezervacija i evidencije korištenja sportskih kapaciteta. Cilj je osigurati transparentniji pregled termina, korisnika, sportskih selekcija i izvora finansiranja, uz očuvanje dostupnosti sadržaja djeci, mladima i sportskim klubovima.

Energetska obnova i bolja kontrola poslovanja

Gradsko vijeće podržalo je nastavak aktivnosti na energetskoj obnovi i rekonstrukciji Mejdana, uz korištenje sredstava viših nivoa vlasti, evropskih i drugih međunarodnih fondova. Očekuje se da bi ovakva ulaganja dugoročno mogla smanjiti troškove energije i poboljšati finansijsku održivost preduzeća.

Od uprave je također zatraženo dosljedno provođenje preporuka Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, uz obavezu da u narednom izvještaju pojedinačno prikaže stepen njihove realizacije.

Zaključeno je i da izvještaji o radu i poslovanju ubuduće moraju biti dostavljani u rokovima predviđenim Programom rada Gradskog vijeća.

Među usvojenim zaključcima je i modernizacija službene web stranice Mejdana, koja bi trebala biti pristupačna osobama s invaliditetom i sadržavati ažurne informacije o događajima, terminima, uslugama, cijenama i mogućnostima rezervacije.

Za planirana ulaganja u sigurnost i obnovu objekta još nisu navedeni ukupni iznosi niti konkretni rokovi realizacije.