Kružni tok na Brčanskoj Malti otvorio pitanje sigurnosti u saobraćaju

Privremeni kružni tok na Brčanskoj Malti ponovo je otvorio pitanje sigurnosti saobraćaja i trajnog uređenja jedne od najprometnijih raskrsnica u Tuzli.

Ceste Federacije BiH potvrdile su da nisu dale saglasnost na predloženo idejno rješenje zbog tehničkih nedostataka, dok iz Grada Tuzla navode da su za budući trajni kružni tok već pokrenute potrebne procedure.

Pitanje postojećeg saobraćajnog rješenja ponovo je aktuelizirano nakon vijećničke inicijative Dragane Berberović Gagro iz Naše stranke, kojoj su se obratili građani nezadovoljni načinom odvijanja saobraćaja na ovoj raskrsnici.

„Moja inicijativa za rješavanje kružnog toka na Brčanskoj Malti je potekla od građana koji su se žalili da skoro svakodnevno nailaze na probleme na kružnom toku“, kazala je Berberović Gagro.

Kako je pojasnila, problem nije samo u poznavanju saobraćajnih pravila nego i u neizvjesnosti s kojom se vozači suočavaju prilikom svakodnevnog prolaska kroz raskrsnicu. Zbog toga insistira da nadležni pronađu trajno i sigurnije rješenje.

Ceste FBiH ukazale na tehničke nedostatke

U pisanom odgovoru na vijećničku inicijativu Ceste Federacije BiH navele su da nisu dale saglasnost na predloženo idejno rješenje privremenog kružnog toka. Kao sporni elementi istaknuti su širina saobraćajnih traka i radijus kružnog toka.

Iz Grada Tuzla, međutim, objašnjavaju da su prije uspostavljanja privremenog režima saobraćaja održani brojni sastanci s nadležnim institucijama te da su postojale određene načelne saglasnosti.

„Mi smo dobili jednu vrstu načelnih saglasnosti, naravno, svi se ograđuju zbog bezbjednosti saobraćaja“, izjavio je Miralem Mulać, pomoćnik gradonačelnika Tuzle za komunalne poslove.

Prema njegovim riječima, privremeni kružni tok na Brčanskoj Malti u funkciji je od septembra 2023. godine, a predstavnici Cesta Federacije BiH tokom tog perioda bili su u kontaktu s gradskim službama i koristili podatke o protoku vozila prilikom pripreme dokumentacije za trajno rješenje.

Važno je razlikovati saglasnosti o kojima govore nadležni. Primjedbe Cesta Federacije BiH odnose se na idejno rješenje privremenog režima saobraćaja, dok se urbanistička saglasnost koju spominje Grad Tuzla odnosi na planiranu izgradnju trajnog kružnog toka.

Kružni tok na Brčanskoj Malti: Kada počinje izgradnja?

Prema informacijama iz Gradske uprave, urbanistička saglasnost za izgradnju trajnog kružnog toka na Brčanskoj Malti izdata je 30. septembra. Međutim, to ne znači da radovi mogu odmah početi.

Za realizaciju projekta potrebno je izraditi glavni projekat i pribaviti građevinsku dozvolu, a početak izgradnje još nije preciziran.

„Mi očekujemo i mi volimo da na proljeće to realizujemo, ali ja, evo, moram s puno rezerve reći da ja ne očekujem tu brzu realizaciju“, kazao je Mulać.

U odgovoru Cesta Federacije BiH spomenuta je i mogućnost vraćanja raskrsnice u prvobitno stanje ukoliko se ne osigura odgovarajuće projektno rješenje. Iz Grada Tuzla, ipak, poručuju da je planirano trajno uređenje raskrsnice kroz izgradnju kružnog toka.

Do tada bi postojeći privremeni režim saobraćaja trebao ostati na snazi. Nastavak projektnih aktivnosti očekuje se od Cesta Federacije BiH, koje su nadležne za magistralnu cestu na ovom području, dok datum početka radova nije utvrđen.