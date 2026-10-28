Univerzitet u Tuzli i Bosnalijek potpisali sporazum o saradnji

Univerzitet u Tuzli i Bosnalijek potpisali su sporazum o saradnji kojim se studentima otvaraju nove mogućnosti za praktično obrazovanje, stručno usavršavanje i učešće u naučnoistraživačkim projektima.

Saradnja bi trebala omogućiti bolje povezivanje fakultetskog obrazovanja s potrebama farmaceutske industrije.

Studenti će kroz planirane aktivnosti imati priliku upoznati se sa savremenim tehnologijama, laboratorijskom opremom i proizvodnim procesima, te steći iskustvo koje će im koristiti nakon završetka studija.

Rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Amir Karić, istakao je da je praktična nastava jedan od ključnih segmenata kvalitetnog visokog obrazovanja, naglašavajući da studenti tokom školovanja moraju imati više prilika za primjenu teorijskog znanja.

„Ako student studira šest godina na fakultetu i izađe, a ne zna samostalno u ordinaciju ući, postavljam pitanje zašto smo protraćili šest godina. Onda sam rekao da moramo uvesti studente u praksu“, kazao je Karić.

Prema njegovim riječima, ovakvi sporazumi trebali bi potaknuti Univerzitet da ubrza procedure i unaprijedi saradnju s privrednim sektorom.

Planirano opremanje apoteke i organizacija Zimske škole farmacije

Saradnja Univerziteta u Tuzli i Bosnalijeka obuhvatit će nekoliko konkretnih aktivnosti, među kojima su opremanje i rebrendiranje apoteke Farmaceutskog fakulteta te organizacija Zimske škole farmacije.

Razmatra se i pokretanje novih specijalističkih programa iz oblasti registracije lijekova i njihovog stavljanja u promet, kao i povezivanje s Ekonomskim fakultetom kroz aktivnosti iz oblasti farmaceutskog marketinga.

Dekanica Farmaceutskog fakulteta, prof. dr. Naida Srabović, izrazila je očekivanje da će potpisani sporazum doprinijeti razvoju naučnoistraživačkog rada i omogućiti studentima dodatne prilike za obavljanje stručne prakse.

Prorektor za naučnoistraživački rad, prof. dr. Vedran Sarajlić, naglasio je da mogućnosti saradnje nisu ograničene samo na farmaciju, već uključuju i tehnološke, ekonomske i druge naučne oblasti.

Bosnalijek pokreće akademiju za dodatnu edukaciju

Direktor Bosnalijeka Mirza Kasum ukazao je na potrebu da studenti tokom obrazovanja steknu više praktičnih vještina, posebno kada je riječ o radu na laboratorijskim instrumentima i primjeni metoda koje se koriste u farmaceutskoj industriji.

Kako je pojasnio, kompanija je razvila koncept Bosnalijekove akademije, kroz koju će organizovati edukacije za svoje zaposlenike, ali i aktivnosti namijenjene studentima, stručnjacima i predstavnicima akademske zajednice.

„Svjestan sam koliko su studenti kroz trenutni sistem obrazovanja ograničeni kada je riječ o praktičnom znanju. Prema iskustvima naših stručnjaka, čak i studentu koji završi pet godina farmacije potrebno je dodatno vrijeme da nauči samostalno raditi na instrumentima i primjenjivati testne metode“, kazao je Kasum.

Cilj saradnje je omogućiti studentima da dio stručnih znanja i vještina potrebnih za rad u farmaceutskoj industriji usvoje već tokom studiranja.

Potpisani sporazum predviđa i razvoj zajedničkih naučnoistraživačkih aktivnosti, uz uključivanje više fakulteta Univerziteta u Tuzli i stručnjaka Bosnalijeka.