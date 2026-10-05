Univerzitet u Tuzli objavio poziv za CEEPUS IV mreže

CEEPUS IV mreže za akademsku 2027/2028. godinu otvorene su za prijavu, a nastavnici i članovi akademske zajednice Univerziteta u Tuzli mogu se uključiti u postojeće ili formirati nove mreže međunarodne saradnje.

Poziv se odnosi na Centralnoeuropski program razmjene za univerzitetske studije CEEPUS IV i namijenjen je visokoškolskim ustanovama koje ispunjavaju uslove za učešće u programu.

Visokoškolske ustanove mogu se priključiti postojećim mrežama kao partnerske institucije ili pokrenuti novu CEEPUS mrežu i preuzeti ulogu njenog koordinatora.

CEEPUS IV mreže moraju uključivati najmanje pet ustanova

Svaka CEEPUS IV mreža mora obuhvatiti najmanje pet visokoškolskih ustanova iz pet različitih zemalja.

U novoj programskoj fazi dostupne su i dodatne mogućnosti mobilnosti, uključujući sastanke mreža i mobilnost univerzitetskog osoblja.

Prijavu podnosi glavni koordinator mreže, dok svaka uključena ustanova mora imati lokalnog koordinatora sa fakulteta. Tu funkciju može obavljati isključivo nastavno osoblje, dok zaposleni u uredima za međunarodnu saradnju mogu imati ulogu dodatnih kontakt osoba.

Rokovi za prijavu tokom novembra i decembra

Rok za podnošenje aplikacija CEEPUS mreža je tokom novembra 2026. godine, dok je učitavanje potrebne dokumentacije u online aplikaciju predviđeno tokom decembra.

Prijave se podnose putem zvanične platforme CEEPUS programa, gdje su dostupne i detaljne upute o prijavi, dokumentaciji i uslovima učešća.

Centralni CEEPUS ured u Beču tokom trajanja poziva organizuje i online radionice te konsultacije za koordinatore mreža.

Sedmične konsultacije počinju 27. oktobra i održavat će se četvrtkom od 10 sati, uz mogućnost zakazivanja individualnog termina.

Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Državnom CEEPUS uredu Bosne i Hercegovine, a kontakt osoba je Branka Avdibegović.